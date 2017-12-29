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再见了2017年

2017年即将结束，下周一我们将翻开新的一页，2018年的日子或许不会比往日容易。很多值得关注的记录，既有正面的，也有负面的，我们可以从中吸取经验教训，以期在明年拥有更多的智慧，事事顺利。

政治方面，值得一提的是相对稳定的国内政治局势，它可作为今后规划国家建设和更美好人民生活的立足点。政府成功削弱激进分子的力量，可看作是一项令人鼓舞的成就，特别是在减少可能危及国家发展和民族团结的潜在干扰和威胁方面。

今年佐科威总统颁布有关修订社会组织法令的一项代法令政府条例(Perppu)，随后由国会批准成为法律。上述代法令政府条例载明的规则，是有关冻结和解散那些被认为反建国五项原则（Pancasila）和危及印尼共和国统一国家（NKRI）存在的组织。

政治领域的另一个重要事项是，我国最早成立的政党从业党（Golongan Karya）在总主席诺凡多（Setya Novanto）卷入腐败案之后，领导层发生变化。如今从业党由仍担任工业部长的哈尔达尔多（Airlangga Hartarto）领导。哈尔达尔多升任从业党党魁，预计将增加佐科威总统在2019年总统大选中争取连任的胜算筹码。

另外，加铎将军在正式退休前四个月被解除国军总司令职务的事，也吸引人们的关注。佐科威总统选择哈迪（Hadi Tjahjanto）空军上将为加铎的继任者。自从担任梭罗市长以来，佐科威就与哈迪非常熟络，当时该空军上将还在梭罗市担任Adisumarno空军基地负责人。在总统大选前夕的政治年选择一个自己非常了解的人物，佐科威会觉得更为心安。

经济方面，近一年来经济领域并没有多少显著的成就。但一些国际机构对政府在控制宏观政策、简化许可证办理程序和创造更有利商业环境的措施的认可，值得赞赏。国际机构对我国在经济竞争力排名、投资级别等方面的认可，显示我国经济表现已有所改善。

评级机构穆迪(Moody ‘s)在今年初把我国的信用评级前景上调至积极。穆迪也赞扬我国在推动投资和商业环境改革方面的努力。随后标准普尔（S＆P）将我国列入投资级别。而惠誉（Fitch Ratings）将我国的债务评级由BBB-提升至BBB +。

政府对建设收费公路、桥梁、港口、机场，铁路等基础设施项目看来十分认真。从长远来看，这些项目将改善货物的流通，使物流配送更加顺畅，商品的价格也会因此降低。到头来为人民利益服务的目的可以达致，并可减少发生偏颇的可能性。

执法方面，肃贪委员会（KPK)巩固其作为根除腐败主要机构的地位。相当多官员被逮捕，要不是被当场抓获，就是牵涉贪腐案。而最令人称道的是肃贪会把涉嫌电子身份证贪污案的国会议长兼从业党总主席诺凡多强行押送监狱的行动。

但肃贪会也免不了受到国会或民众的批评。比如肃贪会把印尼银行重组机构（BPPN)负责人Sjafruddin A Tumenggung定为嫌犯之举，被认为是有争议的，因为此案逾期很久，早就解决了。Sjafruddin被指控向印尼国家商业银行（BDNI)业主Sjamsul Nursalim提供清偿证书（SKL)。肃贪会的举动引发人们的担忧，即已有法律效率的政府政策在未来会被质疑，从而产生法律的不确定性。

2017年还有其他引人关注的事。我们可以吸取宝贵的经验教训，预期未来。我们需要强调的是，2018年将不会比今年更容易，因受到国内外诸多因素所左右，因此必须提高警惕，

使我们能够保持生产效率，安全、顺利地渡过各种难关。