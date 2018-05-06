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冀李克强总理的访问 能推动中印尼双边务实合作

中国国务院总理李克强于6日至8日对印尼进行正式访问，受到印尼主流媒体的高度关注。这些媒体负责人在接受本台记者采访时表示，今年是印尼与中国建立全面战略伙伴关系5周年，李克强此访必将推动两国关系迈上新台阶，进一步推动两国的务实合作。

印尼官方通讯社安塔拉通讯社驻中国记者站站长伊乐凡对记者表示，李克强总理访问印尼是一个历史性的时刻。他说：“李克强总理和佐科威总统即将举行的会谈，必将推动两国关系迈上一个新台阶。两国的贸易关系进一步发展，两国之间的贸易日益平衡。”

印尼《罗盘报》国际部主任、资深编辑托米对记者表示，希望两国都能从全面战略伙伴关系中获益。他说：“中国与印尼2013年建立了全面战略伙伴关系，至今已有5个年头。希望李克强总理的此次访问，能够进一步落实两国元首5年前达成的建立全面战略伙伴关系协议的各项内容，特别是中国能够帮助印尼的基础设施建设制定一个互利共赢的一揽子计划，使得两国都能从全面战略伙伴关系中获益。”

印尼《时代周刊》资深编辑努尔哈尔延托对记者表示，希望中国为印尼的发展提供资金和技术支持，他特别提到印尼偏远的东部地区所需要的帮助。他说：“李克强总理此次访问印尼，必将进一步加强双边友好关系。印尼政府在佐科威总统的领导下，正在大力推动基础设施建设，特别是在印尼东部地区。印尼政府希望世界各国，特别是中国能够为印尼的发展提供各类帮助，特别是资金和技术的支持。”

印尼建国大学电视台台长苏努认为，印尼与中国的务实合作将极大地推动印尼的经济社会发展。他说：“特别是在技术方面，像雅万高铁的建设，使印尼掌握了高铁建设的技术和知识；同时也将极大地推动印尼经济的发展，缩短印尼人民的出行时间，节省出行成本。”

受访的印尼媒体人都表示，雅万高铁是两国务实合作的一个标志性工程。它将是印尼历史上第一条高速铁路。他们希望雅万高铁不是印尼唯一的高铁，还应该延伸到泗水、日惹、梭罗、三宝垄等地，不断地造福印尼人民。