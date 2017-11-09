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关注特朗普北京之行

美国总统唐纳德特朗普（Donald Trump）到中国的国事访问，把全球的眼光都引向北京。鉴于这两个国家的相互竞争有决定国际舞台，特别是亚太地区未来的可能性，特朗普与中国国家主席习近平要讨论的问题还真不少。

进行为期两周的访问，特朗普似乎想要说明美国对发生在该地区的问题及其未来前景的立场。特朗普还寻求增进美国利益的机会，特别是在与近年来中国的崛起相比，一直在持续下降的经济方面。

到北京之前，特朗普已在首尔与韩国领导人交谈，之后他也会见越南和菲律宾的领导人。特朗普没有到我国来，也没有到成为其盟友的台湾去。这表明特朗普并没有把我国视为其外交政策的重要目标。我们估计，在特朗普把美国利益放在首位，或者人们所熟知的“美国第一”观点框架下，他更选择拥有明确政治立场的国家，无论是“同志还是敌人”。

这一点也体现在几个月前他第一次的出国访问。特朗普出人意料地前往不管在经济和地缘战略上都和美国利益相关的沙特阿拉伯。他坚决表示反对恐怖主义和激进组织。沙特显然追随美国的路线，不惜冒着与自己兄弟国家兼邻国的卡塔尔交恶的风险。

这次访问首尔和北京都是在其观点的框架下，尤其是与朝鲜的核事件以及争夺太平洋、特别是南中国海的影响力有关方面。特朗普不想被朝鲜的态度所卑视，但他似乎并不想强行制裁，因此需要与朝鲜友好的中国的帮助。

中国的地位不仅对维护朝鲜半岛的稳定至关重要，而且特朗普还考虑到其巨大的经济利益。两国的贸易价值继续上升。1979年的贸易价值还只有25亿美元，但去年已达到5200亿美元。特朗普认为，中国继续保持巨额贸易顺差，因此有必要加以平衡，以保护美国的利益。

今年4月，习近平-特朗普在佛罗里达州的马阿拉戈(Marl – alago)会晤后，美国对中国的牛只出口再次运行。两国领导人就促进经济合作的100天行动计划达成一致，以平衡两国贸易差额。

在这次会议上，两国领导人肯定在努力达成共识。特朗普不太可能指挥政治和经济地位已越来越强的中国。他还意识到中国想在世界上发挥重要作用的愿望正在增强，这一点体现在“一带一路”等一些伟大的想法和建议。

国际咨询和研究公司惠誉（Fitch）估计中国将投入9000亿美元或大约1万2000兆美元，在现代丝绸之路沿线实施各种基础设施项目。

中国经济实力之大，很可能会迫使特朗普更加现实地看待地区的竞争地图，尤其是南中国海。特朗普显然不想强加他的意志，尽管不得不接受中国继续在该地区建设基础设施项目的事实。在奥巴马执政时期，美国并没有保持沉默，而是派遣了几艘军舰到南中国海。难道特朗普比奥巴马更软弱吗?

我们需要观察将于本周五结束的特朗普-习近平会谈的结果。上述世界的两大力量将极大地影响未来的变化。特朗普言辞激烈，在发展双赢局面的过程中，很可能是一个非常务实的人物。

如果两位领导人都能找到互惠互利的公式，那么我们就不用担心这个地区的发展前景了。相信东亚将保持和平，并能迅速发展成为影响世界的发展中心。