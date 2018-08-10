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公寓大楼需要社区观察

在雅加达南部Kalibata City的公寓一带，警察部队成功侦破卖淫和人口贩卖网，值得我们赞赏，但与此 同时它却让我们感到不安，因这不是头一次，而是已 接二连三发生。须知在过去的七个月里，警方已侦破 三起类似案件。

此类案件为什么会连续发生？当然是市场供求关系 决定的。但其中一个原因是环境监管体系的薄弱。我们担心监管不力不仅会助长卖淫业，还会助长毒品、赌博等犯罪行为，甚至是激进主义种子的传播。

鉴于雅加达和其他大城市的公寓和组屋雨后春笋般快速增长，因此其住户需要仔细考虑。管理公寓大楼的私人开发商必须愿意与保安部队和政府合作，以便 监督，并让公共利益得到适当的保障。大城市的公寓供应量继续增加。

仅在雅加达，估计今年将增加2万4000个单位。总体而言，今年雅加达的 公寓数量达到23万个单位左右。在其他大城市，由于 有地房屋的供应有限，公寓单位也在不断增加，以满足公共住房的需求。

在Kalibata City建筑群里，有住宅单元达数千个的18座塔楼。 警方估计卖淫行为发生在其中五座塔楼 中，涉及一些成年妇女和儿童。星期三，雅加达地区 警署刑事侦探处副处长，Ade Ary Sam Indradi高级警务专员助理说：“有32人被警察拘捕。” 他说，被警方逮捕的32人中有5人是16岁左右的未 成年人。 他说：“三名16岁少女成为商业性工作者（PSK）已为时两年。”警方在行动中还拘捕两名未 成年的潜在嫖客。

在被警察逮捕的嫌疑人中有一名房产经纪人。据警 方披露，根据现场情况，他们在Kalibata City 公寓有几十个单位出售。Indradi说：“这名犯罪嫌疑人提供某人干淫秽行为的方便设施。”

印度尼西亚儿童保护机构的代表Reza Indragiri说，如果将来侦查人员成功证明儿童和成人卖淫行为是贩卖人口罪的一部分，那么惩罚的力度将会加大。

我们应该关注印度尼西亚儿童保护委员会 （KPAI）贩卖人口和剥削部专员Ai Maryati Solihah 的讲话，即政府需要开启一个系统或实施一项防止卖淫的计划。其中特别是在公寓环境中的“社区观 察”，以防止目前涉及未成年人的卖淫活动，无论是性工作者还是嫖客。Ai Maryati Solihah说：“社区观察是一种以社区为 基础的监督，是发挥妇女效能与保护儿童部（KPPA）的计划。

该计划必须实行，不然我们将难于控制事态的发展。” 到目前为止，在私营公寓中实施基于社区的监管系统相当困难。 Ai Maryati Solihah指出：“公寓里完 全没有什么监管系统，KalibataCity的住户甚至需要长达三年的时间才能组建街道居民互助会（RT），直到现在，连卫生综合服务站（posyandu）活动都不能在公寓里进行。”

我们同意在公寓住宅中实施监督计划的重要性，如此可以预防可能发生的犯罪行为。警方披露的卖淫行为应该唤醒不仅在雅加达，而且也包括其他城市 公寓大楼管理人员的警惕心，不可疏忽大意和放任犯 罪行为猖獗。

我们必须意识到这一点，因为事态日益复杂，犯罪的种类也在增多。因此，公寓的所有管理人员和住户须建立起防范意识并共同行动，维护自己的家园，防止民间各种痼疾的产生和复发。