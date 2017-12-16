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充满戏剧性的诺凡多司法审讯

从业党总主席也是国会议长诺凡多涉嫌电子身份证贪污案，金额之大前所未有达2.3兆盾。诺凡多曾多次被肃贪委员会控诉，但都有办法利用法律的漏洞，逃避法律的制裁。这次肃贪会设下天罗地网，务必将他定罪。

该案件不但令政坛人士关切，也引起全国老百姓的关注。人们视这是一场司法部门与贪污犯斗智、斗法的大戏，诺凡多与肃贪会在斗智、斗证据、斗快、斗法。

反贪污法院12月13日开庭之前，诺凡多还做最后的挣扎，将该案呈上预审法院，希望预审法院判决肃贪会的控诉无效。但这次预审法院审判该案的唯一法官古斯诺(Kusno)判决诺凡多败诉，理由是反贪污法院已经开始审查诺凡多贪污案，预审法院不得再处理相关案件。

之前诺凡曾多次阻碍肃贪会审查该案，但肃贪会表示该案已交反贪污法院处理，何时开庭不关肃贪会的事，一切由反贪污法院决定。13日反贪腐法院正式开庭审讯诺凡多，诺凡多重施故技，装病不回答任何问题，法院还请了医生来为诺凡多看病，医生证明诺凡多没病，庭审才继续下去，诺凡多甚至于表示，拉肚子必须上厕所，而中断审讯多次，最后法院只好宣布延后至12月20日再开庭，诺凡多希望第二天(14日)预审法院判决肃贪会的控诉无效。

但第二天，预审法院开审诺凡多案，最后判决诺凡多败诉，肃贪会的控诉有效。预审法官古斯诺表示；按照宪法法院第102/PUU-XIII/2015条例，审讯法院已经宣读起诉书后，预审法院不可再审讯相关案件。争议多时的预审法院审理案件的规则与程序终于告一段落。古斯诺说，每一位嫌犯都有权呈上其案件到预审法院，但必须符合法律程序与规则。

人们对肃贪委员会不辞辛劳，不怕强权，不向恶势力低头，坚决追查贪污案到水落石出的作风表示敬佩。人们尊重预审法院与反贪污法院的决定，人们相信法律是公平、公正的，王子犯法与庶民同罪。印尼的贪污事件层出不穷，倘若每一个贪污案件都能像诺凡多案一样，公正、公平的审讯，按照法律公平的判决，对整个印尼未来的发展前途是好的。印尼的清廉指数在东盟国家里有所上升，目前排名上升至第三，东盟最清廉的国家仍然是新加坡。