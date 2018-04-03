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做个好的纳税人

政府仍需加倍努力，以收揽更多的好的纳税人（WP），在当前政府资金捉襟见肘窘境下，政府的努力需受支撑。但另方面政府税务部门也必须努力进行体制改革。堵住一切贪污漏洞，树立清廉自律的政府形象。

到本年3月31日税务呈报年度止，记录已有1.059万缴税单（SPT）呈上，以上数字和去年同比，高出14.01%，其中80%经电子化电脑作业档案，其他仍依传统方式呈报，意乃10件缴税单（SPT）中有8件电子化资料。

税务署长罗伯（Robert Pakpahan）周一（4月2日）说，资料显示，纳税人缴税意识提高，由去年59.9%升高到本年63.9%。其中大部分为企业员工，此外为非员工的个人缴税只有40.5%，但也比去年38.9%同比增长。

以上资料说明，政府理应更加努力引导纳税人变成良好负责的义务缴税者。以上增长数据似乎也与政府受去年的税务特赦纲领的正面影响。许多新纳税户呈报其资产。到去年十二月，政府税收达到大约1.160兆盾，达不到政府税收完成率的90%业绩是够亮丽比往年好。但还不能满足政府税收目标，以能弥补政府财政预算赤字。政府税收潜力仍在，只看政府如何发掘，策励更多的缴税户完成良好的缴税义务，做个良好的义务纳税公民。

非企业员工的个人缴税率仍低，在50%以下，另外国人缴税率和他国同比偏低，并须持续不断努力，提高纳税户。政府须不断努力，提高国民的义务缴税的意识。

此向来，税务署发生的贪污舞弊案件爆光，让国民对税务署的信心降低。记得之前，卡尤斯税务贪污案件，激起公愤，看不过去，甚至产生拒绝缴税的偏激心里和病态的情绪。当然抵制缴税是不理智，和错误的行为。税收来源是国家最基本的收入，国民拒缴税，国家如何生存！但国民也有权利要求国家，政府重视，珍惜国民的纳税钱。好好使用在刀口上，不浪费国民缴税的血汗钱，不可落入贪官污吏口袋中，中饱私囊，贻害国民大众。

另外，虽然我国公民缴税率偏低，但政府也要面对现实，我国公民收入偏低，购买力偏低不能和他国比上下，政府必须制定合理的税赋制度，才能提高政府税收收入。