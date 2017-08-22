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保障外围岛屿的领土主权

佐科威政府竭尽全力秉守我国领土完整，保障最外围岛屿的领土主权，作为千岛之国，捍卫最外围小岛屿的确有难题，鞭长莫及致使外围偏远地区小岛屿任其荒芜闲置，变成无名小岛西巴丹(Sipadan)和利吉丹(Ligitan)应成为前车之辙，两岛主权在国际仲裁法庭判给大马，我国失去两个小岛之外，还有许多边境小岛恐怕有一天也落入别人手中。

为此政府须努力着手处理规划布置不让它们变成人烟罕至的无名小岛。不久前政府已向联合国地理部门(UNGEGN)注册我国2500大小岛屿。那是在纽约举行的第30届联合国大会上提出的，而之前已在联合国注册的印度尼西亚大小岛屿有16,056个。

根据海洋统筹部岛屿司长亚利弗．哈发斯(Arif Havas Oegroseno)印度尼西亚共和国领土主权尚有1448个岛需要重新审核鉴定。

岛屿的鉴定和命名是为我国地理用途，向联合国注册更是必要的手续。有统一的命名没有重复或差别。联合国地理部门制定标准命名但没有岛屿主权或其司法地位。呈报给联合国的讯息包括主权，根源，位置和岛名的手续形式而已，为此需要进一步改善不要只是形式上的命名而已而没有实际参与，使许多小岛变成为无名小岛，等到有人进入开发小岛，才吵吵嚷嚷有人侵犯小岛主权。

譬如东加省安巴拉岛(pulau Ambalat)、纳杜纳岛(pulau Natuna)还有和南菲律宾交界的小岛，会变成别国争议的小岛，必须明确其地理主权地位。

在Ambalat已有数次大马船只入侵事件，Ambalat蕴藏丰富的海底资源。很多边境、边界和偏远区域小岛，因为缺乏管理，未来有争议纷争的潜力存在。

我国偏远区域数千岛屿星罗棋布，没有受到中央政府的关切和留意，有两个小岛：西巴丹、利吉丹为大马人士开发为旅游区后争议中，国际仲裁法庭判定以上岛屿为邻国大马所有。

以上所述岛屿虽小，但所涉范围影响甚大。我国独立解放，每一寸土都是用前仆后继的烈士的鲜血换来的，岂可如此是非不明确让给外人，侵略国家主权，漠视民族尊严感情不可任其一再发生。

另外，我国为海岛国家上苍赐于我国得天独厚的海洋资源环境，我国有仅次于加拿大的全球第二长的海洋线，海洋是我国建设发展的资源宝库，但是我国发挥海洋资源的意识薄弱，使我国还不能成为渔业发达的国家，我国必须紧追跟上，变成渔业发展之国。