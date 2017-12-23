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保持经济基本面稳定向好势头

2018年更上一层楼

火鸡年结束前夕，印尼证券交易所（BEI)的股价综合指数（IHSG)于本月22日星期五再刷新纪录，涨升37.622点或0.61%至6221.013点。

本周最后一日的股票交易日相当红火，交易次数达23万5378次，有295亿张股票易手，总值10.8兆盾。9个部门中有6个上涨，成功把综指推高至6200点以上。涨幅最高的是多元工业部门，达1.26%。其中价格上涨的有156种股票，价格下跌的有176种股票，其余125种股票价格持平。

众所周知，国际评级机构惠誉（Fitch）把我国外币和盾币长期债务评级从原来的BBB-或“正面展望”上升至BBB或“稳健展望”。上述国际评级机构表明，印尼抵御外部冲击的能力增强成为推动评级升级的因素之一。

另外也得益于一贯为保持稳定目的的宏观经济政策。其他推动评级升级的因素，来自被视为比其他各国更为强劲的国民生产总值增长率。

惠誉预计在2018年和2019年，我国国民生产总值将分别增长5.4%和5.5%。而即将结束的2017年增长率预计是5.1%。

如果不是因为一时的情绪，经济与股市的关系是一致的。为什么资本市场随后成为经济的主要指标？原因在于投资者对他们未来的收益进行折算，因此眼下的股价实际上反映了投资者对公司利润变化的预期。

宏观经济状况的变化必然影响工业表现。举例来说，高通货膨胀率和盾币走软将使许多工业遭到冲击，因原料价格的不断上涨，生产量减少，造成公司利润下滑。

公司利润下滑又影响上述工业的股价也跟着下降，股东们收到的股息也因此缩水，许多投资者为此把他们的投资撤回。宏观经济状况对企业的影响的确不是一时的，而是缓慢和长期性的。

相反，股价却直接受到上述宏观经济因素变化的影响，因为投资者们即时作出反应。当宏观经济发生改变时，投资者们立即估算未来几年公司业绩将受到无论正面还是负面的影响。

股市在近3个月来的牛市趋势，实际上暗示了我国经济呈现积极的态势。虽然综指在今年上半年似乎难于突破6000点水平，然而在第四季度里却屡创新高，佳绩连连。连分析师们都不敢确定综指还会涨到何种程度。

在2017年第四季度，即如通胀率和经济增长率等宏观经济基本面显示出一个积极的信号，准备在今年的土狗年更上一层楼。

政府理应能充分利用该势头作为初始资本，以在2018年实现各种目标，包括1894.7兆盾的国家收入、2220.7兆盾的国家开支，以及设定占国民生产总值2.19%的预算赤字。

愿政府继续保持这种势头，出台各种具体政策和消除不必要的障碍。设法使经济增长不单依靠出口的增加，但也能从政府的开支、消费和投资获得支持。

另一方面，来自外部的挑战也使我国经济笼罩在阴影之下，风险来自大宗商品，特别是石油价格的攀升，引发通货膨胀的并发症，增加补贴负担和降低民众购买力等。

其他风险是美联储政策走向，美联储打算继续实施货币政策正常化，如提高联邦基金利率，它或造成金融市场的波动。再加上爆炸性的地缘政治冲突，有时会对市场产生影响，导致资金外流。

好生利用这个势头，因为机不可失，时不再来。