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促银行加快发放贷款

贝利．瓦尔齐约(Perry Warjiyo)是佐科威总统推荐的唯一印尼中央银行总裁人选，日前国会进行适宜和合格性测试后，正式通过贝利为中央银行总裁，接替将于5月份退休的阿古斯，玛尔多瓦尔多约(Agus Martowardojo)。

贝利曾任国际货币基金组识执行董事，毕业于卡查玛达大学，后再赴美国爱荷华州立大学深造，并获得博士学位。他在中央银行任职已有34年。当在国会第9委员会进行适宜和合格性测试时，他发表出任中央银行总裁的愿景和使命。他表示我国有必要维持稳定的宏观经济与通货膨胀率，中央银行支持政府订下的经济增长率。

中央银行也承诺支持发展民间经济及提高社会福利，包括降低银行贷款利率至一位数，以促进今年银行贷款能够成长11-12％，去年银行贷款只成长8.24％或4737兆盾。

前两天中央银行发出条例，第一、PBI No.20/3/PBI/2018有关修定四点法定储备(GWM)的条例。第二、PBI No.20/4/PBI/2018有关传统银行、夏利亚银行、夏利亚事业部的宏观审慎调解比例(RIM)及宏观审慎流动性缓冲区(PLM)条例。

修改政府对传统银行的法定储备率从1.5至2％，传统银行对政府法定储备率的全部义务为第三方资金的6.5％。从事转账服务的传统银行的法定储备为0％。另外，计算周期改为一律化，滞后期、保养期各定为两年。

这表示，执行部分法定储备，规定传统银行有义务交付4.5％，而以前是5％，及以前2％的现在改为1.5％，平均每两个星期计算一次。

部分改善法定储备条例，是为了提升银行管理流动资金的灵活性，推动银行的仲介功能，支持不断努力的深入金融市场。

而调整宏观审慎调解比率(RIM)的目的为小心谨守的推动银行业根据实力与经济增长情况实现其仲介功能。中央银行推动银行业实现仲介功能，是附合政府的希望，中央银行及银行业应放发货款，以协助实业促进我国的经济增长。

经济增长需要提升，因为最近几年我国的经济增长仅在5％之下，而失业人口的增长达6％。今年，预测经济增长将达5.4％，去年的经济增长只有5.07％，而政府的指标是5.2％。

虽然如此，倘若没有政策上的突破，将不会达到政府所定下的指标。因为经济倘未完全复苏，许多债务人未提取的贷款仍集压在银行里。

金融服务管理局(OJK)的资料称，今年债务人未提取的贷款比起去年同期上升5.39％至1467兆盾。这相当严重，因为未提取的贷款总共高达银行放出贷款的32％。根据中央银行的资料，2018年1月未被领取的银行已承诺的贷款上升16％。故并不奇怪2017年12月贷款增长率从8.2％下降至7％。

这表示，在实业方面仍未有发展，甚至于有的银行把债务人未提取的货款用到政府的建设基础设施的开支上。

政府应即刻签发条例；投资重要产业30兆盾以上的17个企业，

获得20年的免税期的条例，使仍在观望的投资者，尽快的实现其投资。这对落实投资重要工程很重要，如投资300亿美元或412兆盾的国油公司炼油厂，政府给予免税期，表示重视加速该工程的落实。一些大企业拟尽快落实投资，以获得20年的免税期，比起必须付25％的营业税。

除税务的优惠，政府也必须改善其他阻碍投资的因素，如落后的基础设施、未能树立法律、须简化投资手续、削减高生产成本，包括缩短通关时间等。

另外，政府也必须提升民众的购买力，压低日常必须品的价格，一些日用品的价格仍比邻国贵，如今年初我国的大米价格每公斤0.89美元或12,700盾，而在越南只有0.74美元或10,571盾。糖每公斤12,500盾，在越南与泰国的糖价只有我国糖价的一半。

有了这些重要的改善，使原来持观望态度的投资者，会即刻实现其投资计划。我国拥有庞大的市场，多方预测2030年，我国的国内生产总值在世界195个国家中将排

第10，现在是排在第15。