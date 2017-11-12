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促进旅游业

旅游业不仅是一个快速发展的行业，也是一个快节奏的行业，同时也吸收了数以百万计的工人。这个行业不需要非常大的资本，需要的只是专业知识、人脉和热情好客的态度。

政府决定推动旅游业成为2019年最大的外汇收入来源，这不仅成为旅游部的责任，但也需要其他部门和私营部门及当地民众的参与。

该主导产业将会产生许多中小企业。例如那些可以发展并赚大钱但又不需要大量资金的旅行社，他们不仅从外国游客那里得到很多向导费，也得到来自餐馆和纪念品商店的佣金。重要的是能力、信誉和专业知识，让游客能够体验到舒适、幽默和安全的旅程。

旅游景点的当地居民还可以通过提供住宿来获得可观的收入。巴厘岛在世界游客中最吸引人的地方之一就是随处可以找到廉价的住宿，而且设施也相当不错。以传统和现代为基础的当地产业也必将蓬勃发展。以梭罗市为例，游客纷纷到来，支持了传统蜡染中心Laweyan巴泽村（Kampung Batik Laweyan）。

那里的旧墙见证了自600年前开始的Laweyan巴泽布（batik )的全盛时期。过去这个地区遍地长满棉树，发展成为棉纱、棉织品和被称为“lawe”的服装原料的工业中心，Laweyan的名称便是由此而来。

另一方面，参观学生城和文化遗产城日惹（Yogyakarta）的游客也不会错过购买Aseli Dagadu Djokdja有限公司生产的，印上幽默滑稽短语的短袖汗衫。该公司最初是在迦查马达大学建筑学系就读的一群青年开创的小型企业，不是衬衫公司也没有衬衫工厂，他们售卖的是衬衫上创造性的语言文字。

旅游业也将促进当地的烹饪行业或国际标准化。从餐馆到咖啡馆会有许多游客流连到半夜。这个行业也绝对是环保的。生态旅游或自然旅游本身已经发展成为一个非常有前途的部分。旅游业也成为无止境的外汇来源。

旅游业产生的外汇目前仅次于棕榈油排名第二，比油气部门还强。2019年的目标甚至要让旅游业排名第一，吸引2000万人次的游客，获得相当于280兆盾的外汇和吸纳1260万劳动力。而今年底的目标是1500万名游客和200兆盾外汇。

旅游业的发展犹如一个将有效拉动人民经济的大引擎，吸引国内外的投资。为了实现这一目标，政府必须全力以赴，使旅游业两年后成为国内生产总值(GDP)的最大贡献者，须知我国拥有其一切潜力。

从自然的山脉到美丽非凡的大海、多元的艺术和文化到有历史意义的建筑，以及婆罗浮屠寺等古老宗教遗址。婆罗浮屠寺是世界上最大的佛教纪念碑。

政府须提供宽广的公路和国际机场。机场跑道必须够长，以便能够容纳来自如中国、美国和日本等世界各地的直航宽体飞机。此外还要建造大型的码头，以便运载5000名外国游客的游船停泊。

在机场和港口码头必须有移民和海关部门的服务。同样重要的是，官员们不可索取小费，尤其敲诈勒索，即如雅加达某一家外国使馆指控的一般。负面事件会迅速传开，破坏政府已经建立起来的信誉。

为了保持安全舒适和提供有趣的旅游体验，政府需要教育民众，寻求宗教领袖和当地长老的支持。当地人民也应该得到广泛的机会成为旅游业的向导和员工。