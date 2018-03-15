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促进工业生产成长

政府计划给予投资者新优惠措施值得推崇支撑，我国仍需要更多更大的投资促进经济建设成长及收容更多的劳动力。

我国目前是“这里风景一片好”多个国际观察家研讨所得，比起其他数亚洲国家，我国情况一片好，并须商用投资良机，为此，政府计划为多项工业生产投资，提供优惠措施，为投资者开放更加优惠有利的投资环境，让投资者蜂拥而来我国投资发展。

工业部长艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）说明， 根据邻国新闻（US News）报导，我国印尼列为全球第二最佳投资国家。并在大马和新加坡之上，经济杂志（The Economist）有关2018亚洲贸易分析报导中也列我国印尼为亚洲第三大吸引力的投资国。而国际投资2017年报导中，我国位居全球第四最佳投资国排行榜，可以说2017-2019年我国投资风彩非凡。

国际投资和债信评级机构如标准普尔，惠誉等也为我国投资和债信评级加分，升级，令人括目相看。

目前我国投资环境已经更加便利优惠。政府为此作了不少努力，简化投资准字办理手续，提供合理的税务优惠期降低中小工业生产税赋，对科研发展的工业生产和人源技能培训提供地税优惠。投资发展对我国带来许多益处，工业生产的发展对我国贡献大。投资促进经济成长，收容劳动力，就地取材让原料加工成品更具经济附加价值。当然政府必须创造更加优越，便利的投资环境，吸引更多的投资者入我国内投资发展。

计2017年工业生产国内外投资额多达283.71兆盾。或奉献逾40%的692.8兆盾印尼总投资额，其中食品工业生产64.74兆盾；电器和金属64.10兆盾，化工48.03兆盾预计本年工业生产投资352.6兆盾，并到2019年时，达387.57兆盾。成绩可圈可点。

工业生产去年也收容1701劳动力，并和2016年1554人次劳动力同比增加。协助政府减少人口贫穷和失业率数字。政府须进一步推动工业生产投资发展。