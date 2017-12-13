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促进大小企业工业成长

工业部起仲介作用，推动70中小机车零件工业和30家品牌代理商（Agen Pemegang Merek简称APM）合作以推动中小机车零件工业成长值得赞许。

工业部长艾朗卡哈尔达多(Airlangga Hartarto)上周于此说：“上举将能提供中小工业发展的空间，改善产品品质，企业行政经营管理，包括人员素质，生产科技的改良，进一步提高产品销售竞争力。”

我国机车工业生产平步青云成长，按国民机车企业联合会（Gaikindo）资料，本年一至八月份四轮汽车销售量和去年同期同比有3.6%的升幅。而国民摩托车工业协会（AISI）资料也显示，2017年九月份摩托车销售量和去年一样的稳定。

目前有416机车零件中小企业工业生产，分布在直葛（Tegal）县，Kelaten、 Purbalingga、 Sidoarjo、 Juwana县，还有Sukabumi、Bandung县，大约123中小企业汇聚在机车零件中小企业工业联合会（Pikko）。

机车零件工业生产是我国机车工业生产链，双方合作将使我国机车工业生产成长更加茁壮。资深观察机构（PWC）最近公布，我国于2030年时能成为经济强国。另一国际工业发展机构（UNIDO）。我国有望列入全球经济大国之一，为此国民工业须加强合作，争取更加亮丽的成长业绩。

国民推动工业部不断发掘潜力，人员技能，技术改革，更加有效发挥使用天然资源，提高出口，加速产品加工增加附加价值的纲领成功。

我国拥有丰富的天然资源。地下蕴藏丰富的矿产，我国必须一改之前以原物料为主的出口，而以科技加工成品，提高其附加价值对我经济更有效益。同样农林产品如可可，水果等先经加工工业生产才出口，增加经济附加价值对工业生产营运有利。

我国人力充沛，益有诸多中小企业，工业部进行大工业带动中小企业生产，“母难带小鸡”的方式使中小企业工业生产能和大工业生产一起繁荣、壮大。并能收容更多的劳动力，协助政府解决居高不下的人口失业率难题。

以上非空洞之希望合作能带来发展，日本，中国就是明显的例子，只是政府欠缺有效的纲领，使希望成真。其实，我国中小企业发展是支持我国经济发展的一支柱，善于发挥潜力，能成为经济发展动力。