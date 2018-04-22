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促进中小企业发展

看到汽车工业向几个邻国出口的快速发展，佐科威总统似乎很高兴。他在日前说：“如果价格具有竞争力，我认为将来可以出口到亚洲以外的国家。”

他说，汽车零部件的出口量上涨13倍，相信出口的增加将带来大量的就业机会，特别是生产各种汽车零部件的中小型企业，无论是生产主要零部件还是配套零部件的。他说政府将鼓励中小型企业参与汽车各种小摆设、手工制品之类的制作。

总统的乐观态度表明政府推动制造业发展的强烈意愿，尤其是那些涉及中小企业的行业。在生产各种出口商品的过程中，许多产品可以交由中小型工业来生产。政府将继续发展这种模式，使工业出口的进步产生广泛的乘数效应。

我国的制造业已逐年发展。2017年出口额达到1250亿美元，比2016年增长13.14％。政府预计2019年制造业的出口额可以达到1432.2亿美元。

过去一年里，制造业的五大出口产品是棕榈油、服装、橡胶工业、化工和金属工业产品。加工业的发展是非常重要的，因为我们要减少对原材料出口的依赖，就必须在国内先进行加工。

佐科威总统前些时候对我国出口额输给邻国的表现感到失望，马来西亚、越南和泰国的出口价值都大于我国，而制造业的出口份额也比我国更大。

经济和金融发展研究机构（INDEF）的研究员Bhima Yudhistira称，我国的出口依然是大宗商品在主导。而大宗商品只有价格上涨的时候，才有令人满意的表现。Bhima说：“与工业品出口结构分别达到出口总额76.9％和62％的越南和泰国相比，我们的问题在于出口原材料和初级加工业产品份额仍然超过40％。因此我们只有等待原材料价格上涨，我国的出口才能出现顺差。”

经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）承认这一点，并希望我国的出口不再依赖自然资源的产出。他说：“不可长期依赖大宗商品出口，须知目前世界的状况是各国在贸易方面互相压制。”

我国3月份国际贸易出现的顺差其实是一个好的记录。然而仍是受到大宗商品价格上涨支持的出口。达到155.8亿美元的出口额，主要是由于钢铁、矿石结皮、金属灰与矿物燃料的价格改善。他说：“在这种情况下，难于预测我国每个月的贸易盈余。”

针对这些问题，我们鼓励政府，特别是工业部继续通过下游化计划，发展以自然资源为基础的产业政策，提高出口导向劳动密集型产业的竞争力和生产力，提高人力资源素质，加大下游化计划的力度以获得更大的附加值。

我们需要进一步限制农产品和矿产品原材料的出口，应先加工处理以争取其附加值。如此一来，中小型产业也更有发展的机会。

这不是一个虚无缥缈的希望。日本、韩国和中国早已应用这一概念。我们的问题是政府在实施联动政策方面缺乏严肃性和一致性，因此总是半途而废。事实上，中小企业的进步应该被看作是增加民众收入的策略之一，因为这个部门可以吸收大量的人力资源。