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促优先研究与改进我国农产品

目前世界已进入第四代工业革命与农业革命，根据报告我国在农业方面的改革，仍然比其他国家落后。比如，在咖啡，胡椒，木薯的生产量输给其他国家，其实2013年之前，我国曾经是世界上最大的胡椒出口国，我国曾控制国际胡椒市场，但现在出口胡椒的市场已被越南超越。其实1980年年之前，越南曾经向我国学习种植胡椒。

我们相信，越南在种植胡椒上的成功，除了因为当地适合种植胡椒的气候与土壤之外，当然也离不开他们在农业方面的研究。而在我国因为缺乏在农业方面的研究，使农民种植的大宗农产品没有突破性的进步，产量也没有获得突破性的增加。

农业产量的下降，再次提醒我们研究工作的重要。不单在农业方面需要研究，在科学方面更需要有研究，如在医学，地质学，地球物理学，到军事武器都需要有发展研究的工作。

特别是我国的地理位置处在诸多火山的地带，而现在地球正处在气候变热的年代，许多冰山开始融解，海平面上升，将对我国诸多岛屿造成影响。

近数年来，我国用在研究方面的预算经费不多，只有国家支出预算的0.1％，这是根据印尼科学研究机构（LIPI）成立50周年报告中的资料。

印尼科学研究机构科技资讯研究员里克迪亚皮特尔洛卡说，我国的科技研究预算比越南或菲律宾还要少。

我国第五任总统美加娃蒂一年前曾经提醒佐科威总统，有必要增加我国研究科技的预算。

其实，有关我国在各方面建设的研究有三项重要问题，第一，有必要加强在学术界进行研究的文化与习惯。第二，副总统尤淑夫。卡拉曾经说，研究的项目必须与当前的建设有关。卡拉说，有许多研究项目的用途令人怀疑。

第三，我国民族必须改变一个观念，即能够用钱买到的东西，何必去生产呢？这观念对研究发展或改革进步不利，我国民族有不喜欢使用国货的习惯。

我们希望研究工作成为我国建设的主流项目，并且制定其优先顺序，使我国能够追赶邻国的进步，特别在农业方面，我国有肥沃的土地，有丰富的资源，有充足的雨量，若在农业方面加以研究，提高农产品的产量，必能促进我国农产品的出口额，恢复我国为农业大国的地位。如在橡胶、棕榈、咖啡、胡椒、榴梿等加以研究，必能增加我国农产品的出口额。