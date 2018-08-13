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作好亚运各项筹备工作

再过一周，即是亚洲运动会简称“亚运擜sian Games亚洲地区规模最大，水准最高的综合性运动会开幕进行的日子，在这具有重大意义的日子里，我国正值多事之秋：龙目地震天灾牵动国人的心，2019年正副总统大选登记日更加吸引国人的目光。

但不能因此忽略我国为亚运东道主的重要角色，并要全力以赴,作好亚运开幕，进行到顺利圆满结束，落幕的各项筹备工作。

目前，国际目光专注于每四年一届的亚洲运动会，亚运Asian Games。

记得1962年我国曾作为亚运主办国，这次是第二次为亚运东道国家。迄今仍留下历史性的遗迹，那就是史纳延翁加诺运动馆Gelora Bung Karno Senayan）等运动场设备场地。

目前也已建好设备更完善，更先进的位在雅加达或巨港的运动竞技场。这二大都市是亚运举办的驱纽。这也是我国在政治或灾难处理中不可忽视的重大任务不能因身份无术被忽略掉。

不能让亚运顺利，圆满进行受到一丝一毫的影响。第18届亚运会按计划于2018年8月18日开幕，正好是我国普天国庆的第73届国庆日的第二天。而国民盛典2019年4月普选。正副总统大选竞选候选人登记日，接着是候选人进行健康检查日子也差不多同时进行。

这就是应了“天有不则风云，人有旦夕祸福”谚语谁也 料不到2018年7月29日位在我国东部的西龙目岛发生6.2里氏地震，20人多名登山客在林查尼（Gunung Rinjani）山受困。

却不想不到一周，又受到7.0里氏地震重创，造成更多的人伤亡，房屋被摧毁，灾情严重，各方进行支援以减轻灾民的痛楚和哀伤。

但是再次作为亚洲规模最大，水准最高的综合性运动大会举办东道主国家不能分心或忽略运动会开幕进行的各项筹备工作就绪，使亚运能顺利，圆满进行。在此点上，政府和国民不掉以轻心，譬如亚运火炬圣火已传递到最后一站，完成火炬传递工作，作好东道主，让2018年亚运会顺利圆满进行。火炬所到之处也受到沿街市民热烈的欢迎。

在雅加达玛腰兰（Kemayoran）的运动员健儿村也是面目一新，10栋不同颜色的高楼迄立在10.6公顷土地上，将有17.000运动员入住。祝亚运2018年Asian Games圆满顺利进行。