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佐科威-帕拉波沃再次竞选角逐肯定更加剧烈

面临明年正副总统大选，佐科威-帕拉波沃再次竞选角逐战势必更加剧烈。到底鹿死谁手，很难预测。

佐科威-帕拉波沃再次对垒以赢得明年总统大选，可从前总统苏西洛领导的民主党（Partai Demokrat）和大印尼行动党（Partai Gerindra）联盟中看出端倪。

上一届2014年普选中佐科威-尤淑夫卡拉竞选搭档以更多票击败帕拉波沃 -哈达拉查沙组合的竞选对手。赢得2014-2019年我国正副总统宝座，并以成功发展基础设施建设工程领导我国将近5年之久。

但迄今仍未明确佐科威竞选搭档的大名？多方预测，副总统候选人搭档将在最后一刻公布，大家要耐心等待，但有几个响当当的名字已浮上台面。诸如玛弗德（Mahfud MD）,穆尔多科（Moeldoko）,穆罕穆德查奴尔玛迪（TGB Muhammad Zainul Madji）也有几个党魁名字如艾尔朗卡，哈尔丹托（Airlangga Hartarto）和慕海敏（Muhaimin Iskandar）。为何迟迟未公布？以上引人关注并显示副总统位置的重要性。绝不是华丽显耀的名堂而已。而成为总统竞选的关键之一。佐科威之前和尤淑夫卡拉为正副总统相辅相成：来自智识和宗教，爪哇和爪哇以外经济企业界美好的搭配赢得人心。

有人支持尤淑夫卡拉再次和佐科威搭档为竞选候选人，但碍于条例规定只可两任。他曾是2004-2009前总统苏西洛的副总统，目前有一党派到宪法法院为他再能任一期申请修宪。

大家拭目以待，倘申请修宪成功，竞选博弈将有大改变，但时间已紧迫看来大局难改变。

但肯定明年总统大选将更加热闹。首先是前总统苏西洛阵营东山再起加入选举战助阵。之前败在美佳娃蒂领导的政党，现在五年一期，轮流上台的风水轮流转。

苏西洛为何支持帕拉勃沃，有人解读因为佐科威不选择其长公子阿古斯尤托约诺（Agus Yudhoyono/AHY）为竞选搭档而死心。离开正副总统候选人名单参选登记注册日只剩下10多天，牵动国民的神经，对国民来讲：“民之所期，有所为依”的国家领导人是国家人民的希望。