Posted by admin

佐科威改组内阁的妙计

佐科威总统1月17日宣布改组内阁，从业党秘书长伊特鲁斯 玛尔哈姆（Idrus Marham）入阁接替因参选东爪哇省长而辞职的科菲法 因达尔帕拉万萨 (Khofifah Indar Parawansa)。另外，前国军总司令穆尔多科退役陆军上将出任总统府幕僚长，接替德登．玛汝基(Teten Masduki)。

另一位退役陆军上将阿古姆 (Agum Gumelar)也被延揽担任总统咨询委员，接替最近逝世的哈沁．穆扎迪(Hasyim Muzadi)长老。

另一位是副空军参谋长尤尤．苏迪斯纳 (Yuyu Sutisna)升为空军参谋长接替已升为国军总司令的原空军参谋长哈迪．查延多(Hadi Tjahjanto)空军上将。

佐科威并没有要原工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托(Airlangga Hartarto)出任从业党总主席之后，放弃工业部长职位，反而从业党秘书长伊德鲁斯入阁担任社会部长。这表示，从业党现在内阁中有两个部长职位，而一些自开始就支持佐科威的政党都没有那么多部长职位。这对从业党说，是一项莫大的收获。

有人认为这不公平，虽然没有明文规定，出任部长的政党总主席必须放弃政党总主席的职位。当初维兰多(Wiranto)被延揽入阁担任政治、法律与安全统筹部长时，随即放下人民良心党总主席的职位。另一位民族兴党的总主席穆海敏 伊斯甘达 (Muhaimin Iskandar)原被延揽入阁，但因不想放弃党总主席职位，而只好放弃部长职位。有人批评佐科威处事不公平，对从业党特别优待。

佐科威总统表示，内阁任期只剩下一年多，若现换新人担任工业部长，他必从头做起，等到熟悉工作后，已没有多少时间真正的工作。所以艾尔朗卡是一项例外，也许佐科威把工业部长艾尔朗卡当作是一名功臣，帮他拿下从业党，现在的从业党可说已肯定的支持佐科威连任总统。而斗争民主党至今仍未公布支持佐科威连任总统，所以，佐科威保住艾尔朗卡工业部长的职位，其实是一项双赢的设计。艾尔朗卡保住了部长职位，佐科威得到从业党的支持，两全其美，对他们两人都好。

这次改组内阁，佐科威的确是在为2019年的竞选连任费尽心机在做铺路的工作。再说把两位极资深的军中大将拉拢到身边来，也是为2019年大选的一项妙计，倘若没有把这两位军中大老拉过来，不是不可能他们会倒向帕拉波沃的一边，支持帕拉波沃，那对佐科威将造成极大的威胁。现在这两位军中大老被佐科威重用后，务必全力支持佐科威竞选连任。佐科的这两步棋实在是妙极了。

经过这次改组以后，佐科威的心也定下来了，即使斗争民主党不支持他，但有从业党、国民民主党、人民良心党等的支持，他已拥有超过国会20％的席位，已可以提名参选总统。因为一向以来，斗争民主党仍把他当作党工，使他不得不寻找外援。