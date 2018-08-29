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佐科威拉拢年轻企业家

佐科威总统和青年企业家们的会面其中以我国企业集团的富二代显示正在专心一致处理我国各项经济问题；如所知，市场未来更加错综复杂充满风险挑战，经济发展不仅需要上一辈领域的突破，更加需要年轻一代创新改革在经济体系中扩散，在各个行业中发挥作用，年轻企业家将为我国未来经济发展提供澎湃的原动力，第二代：财团富二代企业家肩负开发国民经济发展和成长的重任，政府有记付，年轻企业家有共识，这样我国未来经济发展才有期望。以上聚会由印尼工商会（Kadin Indonesia）牵线，有26传统父辈财团的接班人的富二代出席，当然还有许多知名企业界菁英未列入受邀请之列。

但他们皆为我国未来经济工业建设发展的尖兵和原动力。总统传达目前经济发展的窘境，希望他们能协助政府共同解决各项难题。总统也传达他和世界银行行长金墉谈话中，有关世界经济未来更难预测。佐科威总统叙过“我直接问他全球经济成长一般如何”对印尼经济有何建议？他答没有建议（意乃闻不出药方）因为未来难以预测。

最主要稳固本国的经济基础。以上言之有理，全球市场经济愈加错综复杂，如果之前人们担心中美贸易战冲击全球，如今雪上加霜，土耳其货币里拉危机恐掀金融风暴演变成1998年亚洲金融风暴的翻版。世界经济充满不确定性。

这样我国必须持续创新改革，首先是改善年度经常账赤字现象（Defisit-CAD）并将致力改善，再来就是贸易均衡的问题。并相信政府的努力希望能在一年内解决以上问题。

总统也说还有许多当务之急未进行，譬如B20：Biodiesel20未实施，使油品价格上升60亿美元。另外旅游业发展也不尽人意。泰国为旅游大国游客达3千4百万人次，我国却不能，我国至少须和泰国平起平坐才是！

未来经济会面临更多的波动和不确定性因此我国要作好应对各种潜在风险的准备，责任也担负在年轻企业家，财团富二代的身上，增强抵御外围风险的能力，把企业作得更好更大，协助政府推动国民经济的成长和发展。