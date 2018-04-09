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佐科威总统对各种指责作出回应

最近佐科威总统特别关注几个重要问题，并以高调回应，因认为这些问题已严重恶化，闹得人心不安，尤其在社会中出现了极不相宜的“2019年更换总统”的一场运动。

我们可以理解总统的担忧，在地方首长选举和2019年总统选举之前激化的问题可能会破坏社会稳定，导致相互猜疑和互不信任。支持和反对的民众将一分为二，从而引发损害各方利益的冲突。

上星期六在西爪哇茂物举行的2018年全国进步会议上发言时，佐科威总统强调了其中一些问题。 佐科威声称这些指控完全没有根据。总统说 ：“许多人想用不文明的方式削弱我们的国家，谈论外国走狗的问题对我进行指控，说我是外国的爪牙走狗。”

首先，指他是一名信仰共产主义的印尼共产党党员。 事实上，当印尼共产党于1965年被解散时，他才不过四岁而已。他一边展示照片一边说：“在社交媒体有这样一张照片。 这是D.N. Aidit 在1955年的演讲。那时候还没有出生的我却被说成与D.N. Aidit 一块。 竟然无中生有、粗野不文明到如此程度。”

其次，是成为佐科威总统和卡拉（Jusuf Kalla）副总统政府主要项目的基础设施问题。事实上，该项目很明确就是为了提高国家的竞争力，没有其他目的。 他继续说：“众所周知建设有时会出现差错或谬误，我们就要加以修正和解决。我们本是会犯错误和不能十全十美的人类。”

第三，关于外债。最近有些人挑起我国债务的问题，他们甚至载明我国的债务现在已经达到4000兆盾，而没有足够的细节说明，似乎把佐科威和卡拉说成不计后果欠下外债的领导人。事实上，当佐科威和卡拉在2014年宣誓就任总统和副总统时，我国早就欠下2700兆盾的巨额债务。

他阐释说：“我实事求地说，我就任总统时我国债务已经达2700兆盾。 每年偿还的利息是250兆盾，四年达到1000兆盾。 懂了吗？ 不要以为是我欠下那么多。”

然而国家元首承认不为此费心， 对他而言，现在最重要的是继续为国家民族的利益而努力。他说：“今天民众也日趋成熟，能分辨哪些是传言、诽谤、欺骗、谎言，也都能够理解。“。

总统还解释说，他不在乎近期在社交媒体出现的“2019更换总统”运动， 即使其字句已被印在T恤上。总统说： “现在问题又不同了：2019年更换总统穿上T恤。 穿T恤就可以更换总统，哪有此回事？”

他补充说：“总统是否更换，掌握在人民手中，是民心所向来决定。 如果人民不愿意，是不能够的。”

其实我们对这种事已经习以为常。 我们多次经历选举前的紧张局面，人们也已善于筛选和分清哪一些领袖是值得追随的。

我们当然也担心诽谤和不负责任性质的谣言传开去，因为它们会分裂国家的团结和统一。 因此我们敦促所有各方不轻信谣言，也不随意发表不负责任的言论，让局势降温。 我们必须能够自我克制，以便在政治年里，地方首长同步选举和2019年总统选举能够平稳顺利地进行，使民主进程能够顺利和更加合格。