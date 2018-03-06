Posted by admin

佐科威总统关注贫民生活

佐科威总统加上希望之家（Keluarga Harapan简称PKH）扶助金至两倍的纲领值得推崇，且不论此举将为其政治名望加分，但上举已符合宪法有关重视和关注民生福利的规定。

按国家建设规划部门的统计，现在PKH编列预算是60兆盾。如再加上20兆盾，希望贫穷家庭降低到9%。总统要求扶贫纲领如PKH，派发济贫米，乡村现金支助能如期到达权益者手中。

PKH是有效扶贫纲领策略之一，对扶贫减贫有利。目前有1000万户获得家庭支助大约10%的补足金。以便使贫户数字降下，加上补足金为必要策略，政府可通过个人或团体使受扶助贫户由1000万至2019年变成支助更多的贫户，或扶贫纲领资金由10%增加变成15%或20%。

国民支持政府以上扶贫，脱贫纲领以能提高最基层民众的购买力，解决贫穷民生福利也是发扬宪法精神。关注民生福利，提高国民购买力，将进一步促进经济成长，树立良好政府的形象。

另方面，政府必须能够控制，保持市场物价稳定，尤其是生活必需品价格稳定，物流顺畅，市场民生物品供需求均衡，市场物价才能稳定。但如贫民户PKH收入增加，市场物价捷足登先上涨，贫民荷包赶不上市场物价上涨的幅度。则政府扶贫纲领的努力将付诸东流水。变成功亏一篑了。国民消费率提高将能推动国民经济成长，加上投资，政府采购出口活跃是推动经济成长的三大动力。提高扶贫脱贫资金纲领对贫户有利，能减少贫穷人口数字。虽然基层民众收入多少为贫穷标准仍有争议，并和国际标准同比偏低。

但至少，贫民购买力应有所提高。民生福利是政府应关注的问题。国民最好有饭吃有工作做，有收入，有一定的购买力。最好衣食住行有基本的保障。国民上得起学，病有所医，大家能风调雨顺过日子是最好不过。

也希望偏远地区人民生活获政府关怀协助，推动扶贫脱贫纲领成功，让他们也能享有国家政府民生福利优惠为要。