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企业竞争监督委员会 依然无权无势

虽然佐科威总统在总统府为新一届企业竞争监督委员会（KPPU）专员举行就职仪式，并没能立即使该机构变得更强大和更具权威性。该机构虽然已经成立18年之久，仍面临许多障碍，如果政府和其他利益相关方没有作出强有力的承诺的话，KPPU仍将无权无势。

众所周知，这是总统第一次在总统府为9名KPPU专员举行就职仪式。新一届（2012年到2018年）KPPU主席Syarkawi Rauf在本周称：“这表明我国KPPU在国家经济政策的制定中越来越有地位，以实现良性竞争和造福民众。”

我们希望KPPU将来可以不辜负公众的期望，参与监督不公平的商业竞争行为。KPPU必须能够平衡其在预防和行动功能之间的主要角色。通过规范公平的商业竞争来营造有利的商业环境，以保障无论大中小企业，个个都有平等的经商营业机会。

KPPU收到很多其利益受到卡特尔和垄断行为损害的当事人的投诉，也已经审理不下数百起案件。然而，由于KPPU没有配备足够的调查和侦察人员和装备，以及没有进行搜查的权力，因此遭遇各种困难，以致当不满意其裁决的当事人提出法律诉讼时，不少KPPU的裁决后来被法院驳回。

除了卡特尔和市场垄断的做法之外，大部分投诉都与政府项目的招标实施问题有关。KPPU审理的垄断和不正当竞争案件中，最常见的是涉及串通一气的项目招标竞争。

我们对这个问题的观念还不是很强。在许多国家，不公平的商业竞争行为被归类为卡特尔，并被视为犯罪行为，将受到法律制裁和处以徒刑。但在我国仍将不公平的商业竞争视为行政错误，给予的制裁仅是最高为250亿盾的罚款。

KPPU曾经审查和裁决一些涉及大企业的案件，包括印多超市（Indomaret，2001年）、印多汽车（Indombil）撤资投标（2002年）、Cineplex 21（2002年）、普华永道（Price Waterhouse Coopers，2003年）、北塔米纳（ Pertamina）巨型油船（2004年）、选举委员会油墨（2004年）、家乐福（Carrefour，2005和2009年）、锦石水泥（Semen Gresik，2005）、北塔米纳标志（2006年）、淡马锡（Temasek，2007年），手机短信服务（SMS）卡特尔（2007年）、Astro（2008年）等等。

如今加强KPPU权限的努力还在继续。例如国会（DPR）提出修改第5/99号法令的建议，以加强KPPU的职能和作用，但有关此事的讨论至今尚未完成，令人感到遗憾。因除了遭到商界的反对之外，政府对于这个问题的讨论似乎不太认真。

在新的商业竞争法草案中，对垄断行为实施者的处罚方式进行了修改。从最初设定最高额为250亿盾的罚款，转换成以百分比计数。也就是说，处以在违规发生时间内销售价值的5％（最低）至30％（最高）之间的罚款。在一些发达国家，如日本、韩国和欧洲国家的罚款高达30％。

其他的新规是警察的参与。第39条款载明关于搜查和没收的规定。根据“刑事诉讼法典”这项职能已提交给警方。预计警察的加入将进一步加强KPPU的审计职能。业者如果不合作，KPPU可以要求警察传召该名业者。

该法案中的规则比现行法律更“明晰”。可惜的是，到现在为止还不知道什么时候才能结束其讨论。既然国会和政府高度承诺要加强KPPU的作用，就必须立即给予完成。不然，KPPU仍然是无法在自然界生存的“无牙老虎”，难以担当杜绝卡特尔和商业垄断的责任。