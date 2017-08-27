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交通部贪腐现象堪忧

交通部海事局局长托尼（Antonius Budiono）被肃贪委员会（KPK)拘捕案，凸显了我国的腐败程度。该案件也说明这期间对贪腐的惩治行动没有起到任何震慑作用。事实证明，国家的财政治理仍然混乱不堪。

海事局机构的腐化像瘟疫一样流行，即使最高层官员也不能免疫。如果追溯下去，腐败的勾当就像冰山，虽只看到峰顶，但实际上问题已十分严重。上梁不正下梁歪，局长尚且如此，其属下各级官员哪还有什么顾虑？

肃贪会调查员当场逮捕托尼，并成功没收价值数十亿盾的盾币和外币等一些罪证。肃贪会调查员也查封海事局局长的办公处，并在其大门上贴上肃贪会的黄色封条。

肃贪会没收的总额207.4亿盾赃物，详列如下：从33个提包里搜出189亿盾，其中的11.74亿盾是以银行账户余额的形式。肃贪会发言人Febri Diansyah称：“今次我们收获颇丰，达200亿盾左右，此前的行动没有这么多的斩获。”

此案令人非常关注，因为它蚕食了与佐科威总统政府的旗舰项目，即海上高速公路直接相关的国家钱财。众所周知，佐科威总统通过各种开发项目，正在加紧实现海上高速公路，以增加港口之间的连通性，务必要使物流等通畅无阻。

其资金被侵吞掉的三宝垄市Tanjung Emas港口疏浚项目，是上述连通项目的一部分，对船只进出港口的通畅至关重要。我们的许多港口都经历了淤塞的过程，政府为此不得不花费巨额资金进行疏浚。

被侵吞钱数的百分比也令人乍舌，450亿盾的港口疏浚项目费用，被侵吞将近一半，即210亿盾，就像被贪污掉的数额几乎达到国家预算一半的电子身份证采购案一样。

预算分析中心（CBA）指出，在2016年到2017年期间，Adhi Guna Keruktama有限公司从海事局获得许多项目，项目总值达数千亿盾。如果在三宝垄市Tanjung Emas港口疏浚项目中被贪污掉的接近项目总值50%的话，那么可以估算国家的损失或已达到数千亿盾。

预算分析中心调查协调员Jajang Nurjaman鼓励肃贪会进行进一步的调查，继续追踪发生在其他项目令国家损失巨大的贪污行径。他说：“肃贪会应彻查有关交通部进行的港口疏浚项目，尤其涉及Adhiguna Keruktama有限公司贪污案，因为根据我们的记录，该公司是交通部各种大项目的承建商。”

预算分析中心提交的数据显示，在2012年至2017年期间， Adhiguna Keruktama有限公司获得了八个疏浚港口航线项目。单是在Tanjung Emas港口就有5个项目。Jajang说：“Adhiguna Keruktama有限公司从上述5个项目共获得交通部拨出的2120亿2869万7000盾的预算基金。”

我们可以想象，获得上述疏浚项目的肯定不仅仅是Adhiguna Keruktama有限公司。全国有数百家此类公司，项目总值达上兆盾。因为中央政府就海上高速公路计划拨出的基金多达34兆盾，肃贪会调查人员应该穷根究底，因为这笔建设款项很有可能成了腐败分子的口中食和囊中物。

该案件直接或间接地破坏海上高速公路项目的声誉，甚至威胁到其成功。而海上高速公路不只是疏浚项目，还包括港口基础设施建设、船只采购和各种其他项目。

然而上述各种项目没有得到最大限度的监管，从而为官员的贪污腐败留下了空间，令人遗憾之至。我们支持肃贪会进一步调查，挽救国家钱财的同时，也防止那些“老鼠”们进一步的破坏行径。

我们要求政府，特别是交通部长对投标过程和项目处理过程进行全面评估，使上述久负盛名的佐科威计划可以持续。没有严格有效的监督措施，我们担心腐败现象会更加猖獗。如果项目质量差，佐科威政府的海上高速公路计划或将中途夭折。