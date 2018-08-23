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争取“亚运会”中取得好成绩

到今日，在雅加达和巨港举行的亚洲运动会；亚运会Asian Games进入第四天，我国还在争取亚运奖牌榜“五大之列”在国际体育赛场上，我国运动员竞争实力疲弱，实力不足，显示对运动员辅导培训仍然力不到位。

其实在多种体育，运动项目中，不缺乏优良的种子，但是缺乏扶植和培养，运动设施设备不受重视。这样在国际竞赛中常落人后，譬如说，在我国的高等学校少有设备完善的体育馆，难以培养培育体育运动员种子变成茁壮长大。

作为2018年亚运主办国，我国理应设定争取最佳成绩的目标，不只是雄伟壮丽震撼人心的运动会开幕活动节目而已，但运动员的成绩表现，也要优异，可惜所追求的奖牌榜是低，即争取获得16金牌以能列入十大奖牌榜中。其实1962年在雅加达举行我国首次为亚运主办国，我国获得卓越的成绩仅次于日本位居奖牌榜第二那时有17项比赛项目，我国获得77奖牌，包括21金牌，26银牌和30铜牌。作为东道主亚运会主办国努力争取最佳的成绩，而且在几项运动项目中，表现非常出色。

这次亚运会比赛项目更多，共40项，32项列入奥林比克比赛项目中，其他非奥赛项目。到周二（2018年8月21日）晚，我国刚获得5枚金牌，2银牌和5铜牌。位居第四位，上有中国，日本和韩国。

金牌分列由Defia Rosmaniar、Lindswell Kwok及Tiara Andini Prastika、Khoiful Mukhib和Yuli Yulitra争取并为国争光，但和已获得30枚金牌的中国，12枚金牌的日本同比仍差得远。我们希望在今后许多比赛项目中，我国运动员能取得更好的成绩，为争取获得更多的奖牌为目标努力。

传统武术Pencak Silat，羽球射箭等是我国有把握的得奖牌的运功比赛项目。但是事与愿违，和他国运动员相比，我国运动员成绩表现却逊一寿譬如羽毛球，我国曾是体坛羽球明星，表现光芒十射，是金牌获奖的个中翘楚。虽然那时面对的是中国、韩国强劲的对手，但如今，羽球优势江河日下，风光，魅力不比从前，这和对运动员的裁培、辅导方式及设备支撑不足分不开，譬如国人为来自西努沙登加拉省的年轻运动员Ahmad Zohri所创的卓越的成绩震撼，这和国民运动员协会（PASI）发现其动员天份加以培训，结果有卓越的成绩表现分不开。我国还有许多象他这样的运动员种子加以发掘培养，让我国体育今后更加发扬光大，能和国际体坛运动员，一争上下。看了“针记香烟集团”（Djarum Group）如何诞生国际羽球冠军如林瑞金（Liem Swie King）王莲香(Susi Susanti)等就是一个成功的例子。