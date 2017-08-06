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乡村基金贪污犯须受到严惩

挪用和蚕食乡村基金的官员，必须受到严厉的惩罚。他们的十分没有道德，因为损害了乡村贫困民众的权利，并妨碍和破坏政府扶贫的努力。

乡村基金的发放目的，是通过便利村民经济和其他活动的设备和基础设施建设，激发村民们振作起来摆脱贫困现状。但这些基金的监管弊病众多，因此极易被狼狈为奸的当地政府官员与村官舞弊掉。

最近发生的一宗案件，导致东爪哇Pamekasan涉及贪污乡村基金的一些村官被拘捕。肃贪会（KPK)已经把Pamekasan县长Achmad Syafii、地方检察院领导人Rudy Indra Prasetya、县督察处督察员Sutjipto Utomo、县督察处行政部负责人Noer Solehhoddin,、以及Dassok村长Agus Mulyadi定为嫌犯。试图用以制止对Dassok村乡村基金贪污案的审查的2.5亿盾贿款，已被审查官没收。

到目前为止，肃贪会已经收到有关滥用乡村基金的将近400宗报告。因此肃贪会要求政府评估乡村基金的管理和交付过程，使该项目不至于中途遭到失败。

肃贪会主席阿古斯（Agus Rahardjo）要求政府评估乡村基金交付的各个阶段。由于该基金被贪污的可能性极大，的确需要加以评估，以及民众的参与监督。阿古斯说：“透明度是非常重要的。”

乡村基金的数额逐年增加。2015年乡村基金总额20.7兆盾，去年增至46.98兆盾，而今年已经达到60兆盾。按计划，明年还将倍增至120兆盾。乡村数量在6万5000个左右，因此明年每个乡村将从政府获得20亿盾左右的基金。

若能针对性和实效性地适当用于设备和基础设施建设以刺激农村经济，该款项不可谓不大。该乡村基金其实十分具有战略意义。不断增加乡村资金的目的原是为了让农村摆脱贫困。但眼下发生的事情确实令人担忧。

财政部公布的数据显示：截至目前国内的农村60%依然处在落后的状态中。而在苏门答腊和爪哇岛以外的一些地区，落后农村的百分比甚至达到75%。这表明乡村基金的发放，仍与摆脱贫困落后的行动极不相称。

前些时候的中央统计局数据也相当惊人：接近半数的贫困儿童生活在爪哇岛，与爪哇岛发展基金和经济周转数量的巨大大相径庭。

从这些数据可知，发展问题不仅是钱的问题。成功取决于政府官员、村官和民众是否愿意改进和摆脱贫困的处境。如果他们道德败坏不思进取，上述乡村基金仅沦为他们奢侈浪费的钱财来源。

印尼预算透明度论坛秘书长Apung Widadi称，乡村基金贪污猖獗是因为缺乏监督。当理应成为监督元素的执法部门和内部监督恰恰牵连贪污案的话，问题变得更加棘手。Apung说：“乡村基金的管理多数都乱七八糟，随后又被执法人员利用。”

我们十分关注该问题，并提醒与乡村基金交付有关的几件事：一，民众应通过农村协商机构，参与制定乡村基金的使用计划；二，民众应参与项目的实施，使他们获得直接的好处；三，民众应参与监督乡村预算的管理。

所以必须有一个自下而上的原则，在兑现基金之前，先把上述基金的使用计划和决定呈交农村机构。意即村长和村官们不可单方面拟定其预算计划，而需要农村协商机构和当地名流们的参与。

不然，乡村基金将被村官和地方政府官员贪污舞弊，丝毫无助于村民的福利和改善环境。政府理应从Pamekasan和其他一些地区发生的贪污案吸取教训，因为监管不力导致数十兆盾的基金被挥霍浪费。