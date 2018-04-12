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习近平平息全球的忧虑

中国国家主席习近平在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕仪式上发表的题为“开发共创繁荣，创新引领未来”的主旨演讲引起全球热烈的凡响，以上也是在中美贸易战消息引起全球股市动荡中最为全球等待的中国表态的重要的演讲。

中国国家主席习近平在开幕式上的主旨演讲：宣布中国“扩大开放”的重大措施为国际，全球更健全，更开放吹起凉风，全球股市应声反响：欧洲股市周二（4月10日）日转强，伦敦FTSE综合指数上升1%变成7.266,75点。法兰克福DAX指数增加1.11%，位在12.397,32点上。另外法国CAC40增强0.84变成5.307,56。

周二凌晨华尔街股市交易也上升道琼（Dow Jones Industrial Average）显著上升428,9点或1,79%变成24408点而波音变成股票市场的个中翘楚。S%P也有1.8%升幅，以2.656,87收盘，能源股领先股票市场。

从东京传来NIKKEI指数225上升0.1%或22.6点变成21.816,38。新加坡Strait Times也以0.34%升幅开盘位于3.978,03点。而股市30种股票中有18股身价上升。

中国国家主席习近平在4月10日海南亚洲论坛2018年会开幕仪式主旨演讲中，承诺扩大开放市场给国外投资者。中国政府也将增高外资机车企业在中国的股权。并加强保护国内企业投资的智慧产权。

他也表示开放共创繁荣，创新引领未来的决心和努力。他也强调北京不在寻求贸易顺差，而想提高进口。

正如印尼CNBC报导：XTB交易市场观察主任David Cheetham所说，习近平努力推动国际市场摩擦。如所知，2018年是中国改革开放40周年。这场开放门户第一次革命，不但改变中国，也深深影响全世界。中国坚持和平发展携手合作，中国设置“全球化”和“一带一路”为中国的政策、思路和国际合作，共谋发展。开放创新的亚洲，繁荣发展的世界。

中国国家主席习近平的主旨演讲平息了国际，全球对中美贸易战带来负面影响的忧虑心情。对我国印尼来说，“牵一市动全球”长期贸易战将带来负面和恶劣的影响，阻拦国民经济成长步伐。当前世界正经历大调整，人类面临不稳定，不确定因素很多，和平发展是世界人民共同的心声冷战，贸易战带来不利的影响为世界人民反对和不喜欢。