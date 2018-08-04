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为贫穷指数降至一位数而庆幸

中央统计局(BPS)最近公布，印尼的贫穷指数从2017年3月的10.64%及2017年9月的10.12%降至2018年3月的9.82％。

印尼在改革年代里，首次出现贫穷指数降至一位数。之前贫穷指数都在10%以上，甚至于1998年的经济危机后，贫穷指数升至23.4%。

而基尼系数(GiniIndex／年收入分配公平程度的指数)2018年的基尼系数0.389比起2017年3月与7月的0.3930.391有所降低。

在世界经济不景气，美中开打贸易战，美联储调涨利率，印尼进入政治年，要进行总统选举与议会选举的时候，贫穷人口从2017年3月的2777万人降至2596万人。的确是令人感到欣慰的消息。

佐科威总统执政4年多有如此的成绩，今人刮目相看，不得不今人敬佩。这表示他的政策已对，他施政的方向已正确。这与政府大量的建设基础设施，改善教育设备、建立保健制度，提升人力资源的竞争力有关。

中央统计局认为，贫穷人口的下降除了经济稳定，这几年的通货膨胀率低之外，也与政府的扶贫计划，分发扶贫补助金有密切的关系。2018年第一季政府分发扶贫补助金增加了87.6％，政府也分发大米等非金钱补助品达99.2％，另外，中央统计局在农民收成季节进行调查，也成为贫穷人口下降的原因。印尼贫穷人口大多为农民、渔民或劳工。

有人认为政府给予贫穷人口金钱或物质上的补助，使贫穷人口养成依赖性，不愿意求上进。但政府认为，这只是短期性的援助，缓解贫穷人口的日常需要。俗语说：“给他鱼不如给他网教他捕鱼”。政府表示，政府除了给予贫穷人口扶贫补助金与物质之外，也提供教育补助金，医疗补助金给贫穷人口。政府不但从人道的角度援助贫穷人口，也设法提高人力资源的素质，改善贫穷人口的生活。

最近，前总统苏西洛在竞选时表示，印尼贫穷人口约有1亿人口，引起中央统计局与财政部长丝丽穆利亚妮的反驳，指其引用不正确的资讯。那是联合国对一般国家的通述，一般国家的富人占20％，中等收入者占40％，贫穷人口占40％。我国人口有2,6亿人口，按照联合国估计即有1亿贫穷人口。

政府每年三月份向3000家庭进行调查，我国调查贫穷人口的指标是从每日每人吸取的热量来衡量，即从他们每日所吃的食物中衡量，所吃的热量是否已达到2100千卡为标准。

联合国的标准：是一个人每天的收入在二美元以下者被列为贫穷人口。在美元不断波动的国家不太公平，况且我国的贫穷人口多为农民或渔民，他们可以吃自己种的菜或自己补的鱼，跟他们的收入没多大的关系。我们尊重中央统计局的资料，为我国贫穷人口下降而感到庆幸。