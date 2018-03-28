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中美贸易战须防止

美国总统特朗普（Donald Trump）敲起中美贸易战鼓令全球担心，没有人愿意看到中美两大经济体卷入贸易战；“牵一发动全球”中美贸易战将对全球，国际贸易秩序带来负面的影响，影响无远弗届。

我国印尼处在策略性的地位希望贸易战能防止，不要蔓延扩大。我国和中美两国有深远的贸易往来关系。任何风吹草动将对我国带来负面的影响。

副总统卡拉周三（3月28日）于此说：“中美贸易战将为多国，包括我国印尼带来不利的影响。贸易战发生，各方相互报复，以上将危及全球，国际贸易正常秩序。”

中美贸易战将影响国际原物料价格，包括我国原物料出口价格在内。如所知，中国是我国出口最主要市场；非油气品出口中，有天然资源和棕榈油（CPO）。

美国总统特朗普通过钢铁和铝产品加征进口税关税。中新网3月23日电：美国总统特朗普3月22日签署备忘录，依据“301”调查结果将对从中国进口的商品大规模征收关税。对中国进口钢铁和铝产品，分别收25%和10%的关税。宣布对中国的贸易战。

中国作出回应，将对美国进口中国至少128种商品施关税。贸易战风云叠起，全球扰心忡忡。

看来，美国总统特朗普以中美两国贸易失衡，造成2017年美国财政赤字3958亿美元所致。中国出口品占有美国21%的市场，或达5262亿美元。而中国出口美国奉献中国总出口额18%。征收钢铁进口品25%，铝产品10%的关税（进口税）阻拦中国至美的出口。中国总理李克强和出席中国年度建设论坛（CDF）的外国代表会面中说明贸易战只能造成双输的局面。中国和美国应通过正常的方式协商贸易均衡的问题。

中国在世贸WTO常驻代表说美国依据“301”调查结果，单方面对中国商品征收关税违犯“世贸”的游戏规则，也是美国违约的行为表现。为世贸规则严格禁止的行为。

无视世贸成员国中国等等的正常权益并对全球贸易正常秩序造成负面不利的影响。其实中国市场对美国有利；大约26%中国使用的客机向美国购买。中国黄豆，16%机车等由美国进口供应。美中贸易合作造成双赢局面，美国打贸易战有害人害已。

我国副总统认为世贸（WTO）有必要召开会议，防止中美贸易战扩散蔓延。不要为各国带来经济危机的风险挑战。

对我国来说，贸易战将影响全球贸易正常秩序，影响经济成长并须努力防止，尤其我国正为振兴经济走上良好的轨道努力工作和奋斗，应对内在和外来因素的压力的影响。