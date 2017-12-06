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中层阶级成长令人刮目相看

世界银行志录我国中层阶级成长是以令人刮目相看，希能为国家收入作出更大的贡献，但如中层阶级推动经济成长乏力，则相反的，将加深贫富之间的鸿沟。

世界银行驻印尼经理渣维士（Rodrigo Chaves）周一（12月4日） 以书面说明，中层阶级有开发潜能的动力，以推动经济成长并需得政府的支撑。他说印尼目前有5200万人次的中层收入阶级，至少奉献家庭消费率43%更加促进我国消费率增长。志录我国总人口的45%有潜力变成中层阶级人口，因为他们不再贫穷并脱离贫穷线，但他们没有落入中层阶级奢侈的生活方式。

他也说明，建议我国政府提高劳工的工作技能，加强国民教育、培训。让我国民族变成有知识、智慧，有一技之长的民族。提高谋生营业技能；包括劳工条例的创新改革，减少投资障碍，也是改善民生生活的关键。

世界银行资深经济学者Matthew Wai-Poi，有关我国未来中层阶级前景的报告（Expanding The Middle Class）说：有必要保障中层阶级不受健康和工作的压力厄运，这样中层阶级纳税钱变成政府高税收来源之一。

另方面，我国贫穷和频临贫穷人口仍有35%之多或大约8000万人口，他们购买力偏低，而政府报告我国贫穷人口率只有11%左右，必须查究以上差距，或许因两者之间使用的标准有异，世界银行以人口消费每日2美元为据，而我国政府使用每日大约10.000（1万盾）的消费为更低的标准。

另外，政府调高电费，燃油和市场物品涨价，都会加重民生负担。而保障民生生活，改善民生福利，是政府责无旁贷的责任。

国民固然喜闻我国中层收入阶级增长，但不可忽略，忽视我国贫穷人口仍然居高不下的窘境，政府仍需努力，改变我国贫穷面貌，让人民生活有保障。