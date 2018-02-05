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中国政府的春节礼物

这是中国政府送给世界各地外籍华人的一种农历新年礼物，海外华人从此可以在其祖国长期生活达5年之久，须知中国政府从本周开始提供的便利旅游签证并不是三心二意的。

据《南华早报》报道，中国公安部上周发布了上述新政策。中国公安部出入境行政局局长曲云海表示，此举是为了邀请世界各地的外籍华人到他们的祖籍国来参加中国的经济建设。

因获得五年内多次有效进入中国的签证，将来华裔可以在中国居留5年。申请人只需要证明他们的父亲或母亲、祖父母或祖先曾是中国公民，并有文件证明。此外，申请人还必须附上护照或身份证等官方文件。

上述特别签证从2018年2月1日起生效。该新政策必然给到中国观光旅游的华裔提供极大的便利。中华人民共和国政府此前已经为高收入和特殊人才的外国公民颁发特别证书。 该项新政策是对全球华人一年多次入境签证的改进。

中国公安部的声明称：“需要探访家人、交流商业或文化、或者在中国处理个人事务的海外华人，都可以申请这种签证。”

那些想长期工作，学习或其他原因的人可以申请五年的居留证。

出入境行政局局长曲云海说：“这项政策旨在鼓励更多的海外华人参与中国的经济发展。”

中国政府的上述政策是独特和具有远见卓识的。之所以称为“独特”，是因为只有中国能够制定此类政策，鉴于有大量的华裔在其他国家定居并取得公民身份，甚至已在其他国家历经数代和繁衍后代。

正如我们在东南亚所看到的，华裔通常在其第二故乡的发展进步中起着重要的作用。在所有东盟成员国中，华裔在社会、经济和政治领域都表现出先进性和开拓性，以致他们在生活的各个领域都占据显要的位置。

新加坡、马来西亚、印尼、泰国和该区域各国的经济发展都离不开华裔的巨大作用和贡献。散居在美国、澳大利亚和其他国家的华裔同样扮演着重要的角色，在生活的许多领域也展现了他们的开创性。

经济上繁荣和社会地位高的华裔为数不少，他们的人才素质也同样优秀。无论中国政府的目的是什么，如果有能力吸引海外华人到祖国访问和居留，当然是十分有利的，尤其他们如果有意投资支持中国的进步和繁荣的话。

这也是中国拥抱各国的强大群体和阶层，在一带一路或其他合作机制框架下，进一步促进持续合作关系的机会。在未来，这种合作关系将更加有利于中国在全球舞台上赢得声誉和扮演更大的角色。

在印尼，我们毫不置疑地欢迎中国政府的上述政策，相信它是加强世界各国之间合作的一个环节。只要没有伴随新政策的政治影响，我们可以利用它来发展合作，促进共同的进步和繁荣。