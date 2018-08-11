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两组副总统候选人终于尘埃落定

2019年总统选举的候选总统与副总统报名日期8月10日截止，至午夜截止时只有两组候选人登记，并没有出现所谓的第三组总统候选人。

第一组总统候选人佐科威由：斗争民主党、从业党、民心党、国民民主党、建设团结党、民族复兴党、团结互助党、印尼统一党、印尼结公义党，共9个联盟政党所推荐。而第二组总统候选人帕拉波沃由：大印尼行动党、国民使命党、公正福利党，3个政党所推荐。

佐科威在宣布副总统候选人前数分钟突然更换副总统候选人，原定副总统候选人玛弗德因数个联盟政党不同意，特别是民族复兴党坚决反对，理由是玛弗德不曾出任伊联理事，或伊联外围组织的理事。佐科威为了平息联盟政党的争议，维持联盟的团结，令人跌破眼镜，在宣布副总统人选数分钟前更换副总统人选，宣布由伊联总主席马鲁夫．阿敏出任副总统候选人。

另外，联盟政党考虑尚若玛弗德出任佐科威的副总统，到2014年很可能会选总统，这将阻碍联盟政党推出自己的人选。故同意由已经75岁的马鲁夫．阿敏出任佐科威的副总统。5年后马鲁夫已80岁不可能再选总统。马鲁夫为伊联总主席，伊联的追随者约有印尼人口的25％，是一股不能忽略的票源，尚若马鲁夫倒向支持帕拉波沃，将对佐科威不利，为了各种利益佐科最后只好牺牲玛弗德。马鲁夫于2016年12月2日曾发动百万人大示威，要求把当时的雅京省长钟万学因亵渎可兰经而被判2年应关进监狱。佐科威把马鲁夫拉到身边，有望能阻止他发动反政府的大示威。

原民主党有意支持大印尼行动党，但因为不同意帕拉波沃推出雅京副省长善蒂雅戈乌诺为副总统候选人，而未出席帕拉波沃宣布副总统候选人大会，虽然第二天帕拉波沃与善蒂雅戈乌诺到普委会登记时，阿古斯有出席观礼。

据说，支持佐科威的联盟第二天到普委会登记时，仍然等待民主党的加入联盟，但最后民主党还是选择支持帕拉波沃。尚若民主党在这次大选中缺席，它将失去在国会的席位，进而失去在印尼政坛的影响力，对阿古斯2024年要选总统将更加困难。

这次大选政党的错综连横复杂性可想而知，直到最后一分钟才能决定副总统人选。政党的联盟不是因为具有同样的使命与愿景，而是为了政党的权力与利益。所以联盟相当脆弱，为了权力与利益，政党随时会改变方向。

政党联盟为了分享权力本是无可厚非的事，因为某政党的支持使候选人当选，候选人当选后分享权力也是应该的。看来明年总统选举结束后，当选的总统为了分配内阁席位，政党之间将会有另一场利益拉锯战。