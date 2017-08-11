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东盟组织为谁而设

东盟（东南亚国家联盟）成立了已经五十年，除了我们看到的一些成果，尚有一些基本问题未能解决，也许这些问题永远不可能解决。其中一项问题：东盟组织为谁而设？

50年前约由1000人在泰国曼谷宣告成立的东南亚国家联盟，是其中一个非常忙碌的国际组织，一个具有多种目的的区域性组织，的确使其他国际性组织或世界上的大国对它有很大的希望，特别对2020年一个愿景、一个身份、一个社区的目标寄有很大的期望。

东盟的成功使一个充满冲突的区域，改变成一个稳定的区域。虽然尚未达到１９７１年在吉隆坡发表的宣言，成为一个和平的区域。但东盟能够和平解决各种争端，如传柏威夏寺事件，希巴丹岛和利吉丹岛争端，及佩特拉．布兰卡岛事件，透过争端双方、区域或国际成功的谈判，专业人士的组织等。

一个愿景的构想

不可否认，东盟当初设法模仿欧盟，虽然东盟国家与欧盟国家不尽相同，东盟国家具有不同的政治、经济、社会与文化背景。

西欧国家从1951年的煤炭与钢铁共同组织开始，到1992年正式成立欧盟，现在成为世界上一个强大的组织，具有大的影响力，虽然其内部仍有许多摩擦。

对于欧洲国家，他们可以感受到欧盟的存在与利益，比如到欧盟偏远的地区仍然可以看到欧盟的标志，欧盟人民可以自由到其他欧盟国家工作，进出其他国家也不需要签证。在东盟尚有部分成员国需要签证，不是所有成员国可以免签证，特别是工作签证。

1997年东盟30周年发表的宣言，让东盟成为一个和平稳定的地区，至今仍未能实现。如缅甸有罗兴亚族冲突，马来西亚在沙巴有冲突，泰国在巴达尼有冲突，菲律宾在棉兰老有冲突，印尼在巴布亚有冲突。使这个地区的福利难以提高。

印尼人民对东盟有何感受？在全球化与着重经济增长的时代，部分印尼人民曾经到其他东盟国家旅游，但毕竟是少数。对于大部分的人民，他们不曾到过其他东盟国家，他们对其他东盟国家感到生疏。

其中一项使东盟国家难以合一的是国家与国家之间的贫穷差距，如新加坡人民的平均收入就比印尼人民的平均收入高出许多。在这样的情况下东盟国家难以合一。

东盟国家也曾经计划分配生产，如新加坡缺乏地皮，不适合生产粮食，粮食得靠其他国家供应，新加坡可以发高科技成品。印尼地大物博，土地肥沃，可以发展农业，供应农产品给其他东盟国家，大家分配好，不重叠投资，不必竞争，可互利互惠，但这只是纸上谈兵，无法实行。

东盟国家有各自的利益，各自的目标，难以达成共同的目标。也许再二十年才能成为真正的东盟共同体，像欧盟一样，使用共样的货币等。