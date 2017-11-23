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世行点赞和实际经济发展迟缓问题

世界银行（世行）对我国宏观经济平稳发展点赞如给我国打了强心针，但是政府仍须深思，如何振兴微观经济，或实业经济，零售业更加振作，更有起色，却是一个重要的问题。

当世行驻印尼首席代表罗德里戈.查韦斯（Rodrigo燙haves）上周在茂物总统行宫和佐科威总统会面时，传达对我国宏观经济平稳发展，我国财经积极向正面发展表示高度的评价。

世行对我国经济深表乐观并非新鲜事；因为政府持续不断努力，使经济平稳发展并营造更加优良的营业环境；以上努力彰显业绩；可从保持盾币汇率平稳，控制通货膨胀于低位；谨慎平衡贸易顺差，和保障外汇储备安全看出。

不久前国际货币基金组织（IMF）也发出同赞语；政府发出的经济振兴配套措施和体制改革已有效加强我国面对经济的风险和挑战。

外来压力因素如国际原物料价格下挫，全球经济走缓和对新兴国家货币压力等面前，我国仍能纹风不动，屹立不摇，象征我国经济平稳向好的前景。我国中央银行央行（BI）总裁阿古斯马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo）不久前作出以上乐观的评价。

国际IMF鼓励我国百尺竿头更进一步，通过金融体制改革创新为中期发咋还能策略，推动经济平稳成长，增长，保持宏观经济货币政策的平稳，加强内需在全球市场不确定性中争取发展路途，央行支持政府振兴经济激活市场额措施。

但是经济平稳增长需要有力的支撑，一是有力的人力资源和发挥，收容劳动力的职场，提高潜力产品高竞争力，信息科技，商务网络的扩展使用，以能搭上全球走进网络科技的列车。

目前我国经济仍面临挑战，那就是微型企业，零售业发展迟缓不见起色，是因为民众购买力编低吧！

不久前央行（BI）进行市场观察，发现几个月来，零售业生意萧条，2017年九月份零售业成长率只有1.8%，和八月份2.2%同比低，其中包括食品和非食品，我国有三都市负成长，登巴萨（Denpasar）负成长12.6%，而市场零售市场未来六个月物价有上涨之虑。

政府不能只关注经济成长率，而要努力推动零售业成长。零售业和和民众，大众生活息息相关。关联到国民生活福利，收入提高购买力相对提高，并能促进零售业成长。政府应更加努力进行改革，营造良好的营业环境，简化营业准字的手续办理，协助微型企业，零售业成长。

让农，渔民零售商中小企业繁荣，应成为政府关注的焦点。提高民生福利进一步推动中小企业茁壮成长。