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世界谴责特朗普

承认耶路撒冷为以色列首都

世界谴责特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，且将美国驻以色列大使馆自特拉维夫迁至耶路撒冷。世界上没有一个国家支持美国此项决定，美国的决定已引起各国对美国的不满。上周五在纽约联合国总部的安理会召开紧急会议，讨论美国总统特朗普引起争议的决定，所有会员国一致谴责美国承认耶路撒冷为以色列首都的决定。

联合国中东和平进程统筹员尼哥莱(Nicolai Mladenov)在联合国安理会的紧会议中警告说，美国总统特朗普对耶路撒冷的声明，将引致中东危机的升级。

法国代表称，耶路撒冷应该透过和谈，定为巴勒斯坦与以色列两个国家的共同首都，耶路撒冷问题异常复杂，牵涉到两个国家正在争端的领土问题。法国不承认以色列并舌东耶路撒冷，并呼吁以色列尊重国际法律，避免以武力强占争端中的领土，应透过和谈解决争端。

英国驻联合国大使承诺将向破坏和平的一方施压，英国只承认1967年以巴战争之前两国领土的界线。东耶路撒冷是巴勒斯坦的领土，美国单方面的行为已破坏了中东的和平，并称特朗普没对中东和平做出正面的贡献。

埃及驻联合国大使表示，虽然美国承认耶路撒冷为以色列首都，但以色列占领巴勒斯坦领土的历史不能改变，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，已破坏了以巴和平。国际社会将不会承认耶路撒冷为以色列首都。联合国安理会的决议已否决了以色列在东耶路撒冷的占领。

特朗普乃根据美国国会1995年“耶路撒冷使馆法”，决定将美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷，但特朗普之前的美国总统都不实行该决议。因为每6个月可签一次展延该决议的条款，该条款于12月4日到期，特朗普总统不再延长条款，而宣布承认耶路撒冷为以色列首都。

印尼对耶路撒冷的态度没有改变，即反对以色列的侵略行为，支持巴勒斯坦人民的斗争，决不承认以色列。自苏卡诺总统至现在的佐科威总统，印尼不能接受以色列占领巴勒斯坦领土的行为，印尼始终支持巴勒斯坦国家与民族的独立。

佐科威总统的态度明确及坚决谴责特朗普的决定，佐科威总统将出席在土耳其首都伊斯坦堡的伊斯兰组织会议(OKI)，佐科威总统将支持国际社会的态度，谴责特朗普的决定。

我们支持佐科威总统与印尼政府的决定，虽然美国驻印尼大使说，美国在未宣布该决定之前，已与印尼官员及其他国家官员进行沟通。我们不需要知道他与何位官员沟通，只知道佐科威总统坚决支持巴勒斯坦及反对美国总统特朗普的决定。

我们担心异常敏感的耶路撒冷争端升级，将使中东和平也出现危机。担心特朗普的决定破坏中东地区数十年的和平，甚至引起更大的冲突。我们希望60个国家出席的伊斯兰组织会议(OKI)，能够发出具体的声明与合一的步骤向特朗普施压。我们也希望国际社会认清制造危机的不是某小国，而是大国特别是美国。

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