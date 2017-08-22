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专业学校突破性的改革需求

我国工业部已进行数项突破性的改革步骤，以便专业学校毕业生能成为适才适用的工业生产员工，有高素质的专业人才。政府支持以上创意，拨款改善专业学校的设备，以便培养出适才适用的职场专业人才。

并希望有更多的中等专业学校SMK加入以上“育才”纲领，不但有政府资金协助，也希望企业界，工业生产部门加入以上提高SMK专业教育素质专才的纲领。工业部长艾尔朗卡．哈尔达托(Airlangga Hartato)最近积极推动以上培育“适才适用”人才(link & match)的中等专业学校纲领。并得数百企业家支持。

教育部秘书长哈利斯·穆南达尔(Haris Munandar)上周末说明，明年起每间中等专业学校将接受来自财政部托管给省政府的每间SMK5亿盾左右的特别放置金(DAK)因为目前SMA设备已老旧，甚至落伍了两代。

他说地方政府必须积极参与推动以上纲领措施，尤其和工业区邻近的中等专业学校，譬如机车生产中心工业地区的SMK，机械制造和焊接等技术专业知识、技能的培育为修课程，以便往后进入职业场所接受技术转形的功能大，适才适用人才的加入对工业发展有很大的效益。工业生产和专业学校教育相辅相成，目前已见成果，中爪、东爪、日惹特区和西爪计有1035所SMK和307工业生产携手合作，推动以上纲领。

国民为此感到乐观，目前SMK已彰显立竿见影的成绩，譬如已有能力组车，制造零配件，机器人等等。另外也发展电器制造、可可加工、海藻加工、包装业、家俱业、农园企业经营等适应当地的工业生产需求。

我们都知道，教育是促进社会经济发展，改善国民生活，改变民族愚殊落后的决定性因素，谋得一份好的工作不是受教育的唯一目的。“教育”是民族，经济振兴发展的“基石”，下一代应该强过这一代，他们的成就要强过上一代。

进入二十一世纪，全球化时代，科技技术发展迅速。“智力资源”的价值进一步提高，人源技能，智力资源，专业化人员的竞争也更加强烈！专业和知识变成一个国家是否进步的关键因素。在百年大计的国民教育问题，麻木不仁，谁就成为我国民族千年的罪人！

改变教育制度，进行突破性的改革，加强科技研讨，培育“适才适用”专业人才，能够振兴我国经济，改变我国贫穷落后的面貌！