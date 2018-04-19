Thursday, April 19th, 2018 | Posted by

不是国会大厦而是国会的行政效能

国会新大厦于今年兴建的愿望可从理解，国会（DPR）人协（MPR）大厦已饱和，不敷使用，收容不起日愈增高的人民代表的议员们的活动。但仍需考量；新大厦建成是否能真正发挥行政工作效能，或只是象征性的豪华大厦的形象工程。

大厦周遭环境错综复杂可以想象；区内有国会，地方代表理事会，人民协商会议三不同机构各居一方，而各部门需安全舒适的工作空间环境，兴建新大厦为正常的愿望。

按计划，建筑蓝图中设有一民主广场Alun Alun Demokrasi以收容示威表态群众的场所，这样群众，公众进行示威表态行动不需拥挤在街道，造成交通堵塞妨碍正常交通秩序。但是以上工程是否为当务之急，必须优先进行的工程或可延后进行呢。一，自从两年前政府定新大厦工程延后兴建期，以上决定使用于使用国家收支预算案资金的工程，政府优先使用在对大众直接有利的基建工程项目上。

二，国会、地方代表理事会、人民协商会议（DPR/DPP/MPR）是否已淋漓尽致发挥行政效能，彰显亮丽的工作业绩？关注印尼国会社群（FORMAPPI）自筹机构研讨结果，2017年国会只完成11.5%的条例：6个条例（UU）和52优先编制的条例草案。二，监督力度不到位，2017年国会组成65专门工作小组以进行监督工作。结果只有15有明确显著的成绩，其他含含糊糊没有下文或不了了之。

三，国会民望不见改善或提高，多个国会议员涉牵贪污嫌疑案，其中以电子身份证（E-ktp）为大宗，连国会议长诺凡多（Setya Novanto）也涉案在内。

预算透明论坛（FITRA）也有同感，国会监督预算使用的力度仍低，人民代表典堂的国会应能发挥最大的监督作用，让国家收支预算案良好实施为广大民众造福祉。国会应留意2013年第27号有关收支预算编列资金的条例，资金优先使用于为民造福的建设事业上。为此，今年编列“民主广场”（Alun Alun Demokrasi）建设金非当务之急，不需优先兑现工程建设金。

国民须提醒国会议员的使命和重任，并要求国会议员淋漓尽致发挥为人民代表的工作业绩效能。脚踏实地，忠心耿耿为人民服务才是。

为此，国会不要一意孤行，新大厦非于今年兴建不可。国会议员虽在陈旧大楼工作，但工作土气高，彰显亮丽的工作业绩才会让人民赞扬尊重。

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