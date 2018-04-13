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不应将政策置于审判中

雅加达南区地方法院法官对世纪银行（Bank Century）案进行预审的判决令人震惊，并引起相当大的反响。通过该判决，雅加达南区地方法院似乎给希望了结上述案件的人带来正义感，但却被视为反常和过头了。

卡拉（JK）副总统也对此做出反应。 他认为雅加达南区地方法院判决要求肃贪委员会（KPK）裁定包括前副总统布迪约诺（Boediono）的新嫌犯，是一件不合情理的事。 卡拉认为世纪银行案件审判前印度尼西亚银行（央行）前第IV副行长布迪（Budi Mulya）后就可以结案。

那唯一的法官Effendi Muchtar为满足印度尼西亚反腐败协会（MAKI）对肃贪会提出的诉讼要求，还下令作为被要求方的肃贪会进行下一步的法律程序，并要求肃贪会进行调查，并把对被告布迪的控告书中所载的布迪约诺、Muliaman D Hadad、Raden Pardede等人定为嫌疑犯。

印度尼西亚大学的刑法专家Ganjar Laksamana Bondan认为法官已经越权。 据他说在预审中，法官没有权力下令执法人员确定某人为嫌犯。 在预审中，法官仅可裁定某个案件的调查是否合法。

他补充说：“法官超越了权限。预审法官对中止调查是否合法的裁决只能是合法或不合法。 如果是合法的，那就完成了。 如果不合法，法官将命令调查员重新开庭或继续调查。”

他表示，如果法官在判决书中命令肃贪会确定嫌犯，那么这种意见显然是错误的，因为它不是法官的权力。

上述世纪银行案发生在苏西洛（SBY）总统在位期间。当时布迪约诺担任印度尼西亚银行的行长，而丝莉（Sri Mulyani）是财政部长。向世纪银行提供6.7兆盾贷款的决定是为了防止对国家经济构成威胁的系统性影响。

国会曾组建世纪银行特别委员会，并提出调查建议。 在这种情况下，央行前第IV副行长布迪（Budi Mulya）受到审判并被囚禁。 布迪约诺本人在2009年成为印度尼西亚共和国副总统，而丝莉随后成为世界银行执行董事。

建设团结党（PPP）秘书长撒尼（Asrul Sani）认为，雅加达南区地方法院法官的判决，是肃贪会建立的世纪银行案件结构的法律后果。肃贪会系统有几个方面应加以反思，其中是肃贪会在没有强有力证据的情况下，将某人的姓名列入起诉书中的权力。

撒尼表示，目前在起诉书中提到的共有180人，但肃贪会尚未加以处理。 如果肃贪会还没有强有力的证据，不应列入起诉书中。 他担心如果把布迪约诺定为嫌犯，可能会动摇我国和国际的政治和金融稳定。他说： “因为人们会认为货币和金融政策都被置于审判中。”

我们强调不应将政策置于审判中。必须被起诉和审判的是那些被证明腐败或滥用国家资金的人。 政府推行这项政策是出于客观的原因，如担心系统性影响和威胁到银行业和国民经济。

这类似当经济状况停滞不前之际，政府向央行周转资金援助（BLBI)的受益者提供的豁免或免除政策（R＆D）和债务还清证书（SKL）的政策。目前肃贪会拘留国民银行整顿机构（BPPN)前主席Sjafruddin A Tumenggung，是因为他颁发债务还清证书，无视他拥有强有力的法律根据。

我们认为此类问题应受到批评，务使我国执法过程专业化和合理化地进行。 如果没有强有力的证据，执法人员不应无中生有，尤其是对那些为了广大民众的利益，冒着失去官位的风险来处理复杂经济问题的官员。