Monday, March 26th, 2018 | Posted by

不大好的预兆

最近三个月来，经济业绩不彰变成今年经济不利好的晴雨表，并如不良好防范实施，2018年经济成长恐受抑制，尤其民众购买力偏低尚不能突破增高。经济改革中心自筹机构（CORE）经济专家穆罕默德怀沙尔（Muhammad Faisal）说， 我国2018年经济恐怕有负成长的风险，须留意防财政赤字；连续三个月来的贸易逆差是2014年来初次发生的，之前我国贸易顺差。

本年二月份贸易逆差额1.6兆盾自从201712月贸易逆差额累积12.1兆盾，并须由政府关注。因为今年经济成长受影响。尤以本年第一季经济成长率问题。贸易逆差将促进今年度赤字，并成为货币走贬的因素之一。而美联储调息将加大货币贬值的幅度。

据统计局（BPS）资料，本年二月份贸易赤字以下促成：尤其赤字约12兆盾，非油气10.3兆盾，连续三个月出现赤字须格外小心。BPS局长苏哈利延多（Suhariyanto）不久前如此提醒。另外不利好的晴雨表是国民家庭消费率成长缓慢，经济局不久前公布，和去年同比，本年国民家庭消费率增长脚步缓慢，2017年第四季国民家庭消费率4.97%，而2016年第四季4.99%

餐饮业，服装，鞋业，服务业，傢俱业不景气，只有餐厅和旅馆还有51.5%以上的成长幅度，医疗和教育界有起色。民众成长率编低影响零售商销售成长。另使贫富之间的鸿沟加深。

倘以上为不利好的预兆，则政府须更加努力进行经济振兴改革，激活市场更加活跃，政府须检讨政府振兴经济的改革纲领措施，是否已贯彻实施，取得水到渠成的效果，政府经济数据亮丽的背后，民生是否已享福祉，而不只是掩耳盗铃，表面亮丽而已。

政府和企业界，国民上下齐努力，如何使经济平稳成长为当务之急的必修课程。

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