United in Diversity基金会及Kinokuniya书店联合主办新书发布会

Philip Yeo, Luhut Panjaitan 与林美金主讲 “印尼的高等教育与科技企业将主导印尼的未来

【本报讯】前新加坡经济发展局长Philip Yeo、海洋统筹部长鲁胡特(Luhut Panjaitan)、与United in Diversity基金会创办人林美金(Cherie Nursalim)为主讲员。“印尼的高等教育与科技企业将主导印尼的未来”。

United in Diversity基金会及Kinokuniya书店联合主办新书《Neither Civil Nor Servant ━ The Philip Yeo Story》发表会。

前创意经济与旅游部长冯慧兰, 前林业与农园部长Marzuki Usman , 前苏南省长Rosihan Arsyad, 印中经济社会与文化合作协会副总主席Sudrajat, UID经理Aristides Kattopo等出席。

由Peh Shing Huei所著新书《Neither Civil Nor Servant》记录Philip Yeo辉煌成功的生平,从在军队的经验到经济领域至生物医药的经历。Yeo所获得的成就,不在其他政府公职人员之下。

Yeo成为新加坡在外国发展诸多工业区的先锋,最成功的有巴淡工业园(Batam Industrial Park),他只用了不到两年的时间,从开始规划到建成该工业园,即使根据新加坡的标准,那也是非常短的时间。

巴淡工业园快速的完成,两年后吸引了超过10万劳工。“我的原则是,尚若我能够很快的完成一项工程,那么想要反对我的人将会很少,他们无法超越我。”

1994年Yeo因为成功促进印尼与新加坡两国的关系,而 获得印尼政府颁发的星级服务奖状。

前新加坡经济发展局长Philip Yeo说,着重提高教育水准,特别对年轻的一辈,是促进工业发展的必须条件。没有足够的教育水平,不可能掌握各领域的工业,而工业将不断进步与发展。

他说,没有一种工业会停止发展,记得5-5-5原则,即每隔5年必须开始发展新的工业。

印尼接受高等教育的年轻一辈与科技企业,将成为未来印尼在国际舞台上竞争的主力及印尼成为先进工业国的先决条件。

海洋统筹部长鲁胡特说,我国年轻一辈,所接受的高等教育水平已经够好,但其质量尚需要提高。他认为,印尼需要更多了解技术细节性问题的专业人士,而不是只了解一般问题的专业人士。

“我们需要有更多的人了解数字,目前有一班聪明的人士在我身边帮助我,处理许多工程。其中一项即茂物来回雅加达的轻铁工程(LRT),在这班年轻人的努力下,该工程节省了6兆盾。”

Yeo与鲁胡特有相同的背景,同是从商业界进入政府机构的人物,Yeo与鲁胡特都认为,效率的重要性及工程中费用的结构。

他说,“成功的关键在于人,有关人与人之间的关系。印尼的官员是我的朋友,他们也把我当作朋友,所以我帮助他们是很正常的事。印尼就是如此,倘若他们喜欢你、相信你,他们会与你建立很好的合作关系。”

该新书的作者Peh Shing Huei,也是“When The Party Ends”的作者,曾获得加坡文学奖。他也是前中国海峡时报的编辑与局长。