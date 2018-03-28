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UID将举办幸福节活动推广持续发展目标

【本报雅加达讯】UID联合Project Semesta计划将举办庆祝全球幸福节活动，邀请社会人士、生态团体、属灵团体在印尼举办“幸福节”活动。

该庆祝活动获得国民建设规划机构(Bappenas)及联合国可持续发展解决方案网(UN SDSN)的支持。将于3月31日至4月1日在雅加达明登园(Taman Menteng)举办2天。邀请社会人士、企业界人士、及政府官员出席，让更多人了解持续目标(SDGs)的内容。

UID主席冯慧兰说，将在幸福节举办一系列与幸福及福利有关系的活动。

冯慧兰昨日对记者说：“将出席该活动的人物其中有：Bambang Brodjonegoro（国民建设规划部长）,Marzuki Usman(前农业与森林部长),Aristides Katopo及Gde Arika。企业界名流有；林美金、Catharina WiWidjaja, Maria Dewantini Dwianto, Gracia Danarti, Vikra Ijas, Leonard Theosabrata等，专家方面有；Reza Gunawan, Ade Tai, Eva Cellia, Andien，White Shoes及the Coupes Company等等。

两天的幸福节活动将有论坛与讲座，如由Burgreen- GEMASS- Sayur Box-Krakakoa主持“持续的食物消费”，Rahsa Nusantara主持DIY Turmeric Based Home Remedy，Kawan Cendekia主持DIY Terrarium for Kids，Threadapeutie主持Upeyeling Fashion Waste，Peek Me Naturals主持DIY Natural Lipbalm，Indo Relawan主持Good Deeds: Happy Volunteering。

冯慧兰解释说，持续发展目标的主要目的为减少贫穷、保护地球、每个人可以过一个和平与繁荣的生活。该活动与联合国自2012年的年度报告里有关人类幸福的观念有关系。在2018年的年度报告里，印尼被排在第96名，从去年下降了15名。

一个国家的幸福与繁荣的指标是；平均国民所得、生存希望指数、社会援助、贪污情况与宽容的情况。

印尼政府支持透过2017年第59总统条例规定了印尼平均国民所得，印尼政府与联合国解决持续发展方案网(UN SDSN)、持续发展商业委员会、UID一起推出持续发展目标幸福金字塔以宣传持续发展目标。

冯慧兰说，国民建设规划部与联合国持续发展解决方案网的支持幸福节活动，表示政府与联合国对以一个国家的进步来衡量其公民的幸福有同样的共识，而不是单以经济的角度来衡量。

一个幸福的国家与社会将快速的发展，幸福节举办二天的活动，将邀请社会上各阶层人士参与全球幸福节活动，与达到持续发展目标的活动。

幸福金字塔持续发展目标分为三个重要项目，在人类、生态、及属灵之间达到和阶。持续发展目标的价值观其实印尼的哲学，如建国五原则，伊斯教的价值观，华人哲学天地人和及巴厘社会的三个幸福的价值观相同。

幸福金字塔持续发展目标是幸福节的基因，为使持续发展目标能够成功，需要各界包括政府、私企、公民社会、及如我们每个人的参与。15至30岁的年轻人，是持续发展目标的生命，因为印尼有超过25％的是年轻人。幸福节活动把年轻人视为改变人类、生态与属灵和谐的领袖，继承者及实现持续发展目标的代理人。