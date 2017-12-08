Friday, December 8th, 2017 | Posted by

Soedarso署长为印华百家姓协会第6届全国协商大会主持开幕

第6届全国协商大会与会者起立唱国歌。

第6届全国协商大会与会者起立唱国歌。

左起：陈社栋、傅志宽、符德应、林万金、Soedarso、郑年锦、俞雨龄、吴春荣、黄建国、洪明辉为印华百家姓协会第6届全国协商大会开幕击鼓。

左起：陈社栋、傅志宽、符德应、林万金、Soedarso、郑年锦、俞雨龄、吴春荣、黄建国、洪明辉为印华百家姓协会第6届全国协商大会开幕击鼓。

前排左起：洪明辉、俞雨龄、郑年锦、Soedarso、 林万金、Kusnadi、符德应等出席第6届全国协商大会。

前排左起：洪明辉、俞雨龄、郑年锦、Soedarso、
林万金、Kusnadi、符德应等出席第6届全国协商大会。

林万金（左三）赠送纪念品给Soedarso（左四）时与陈社栋（左起）、符德应、傅志宽、俞雨龄合影。

林万金（左三）赠送纪念品给Soedarso（左四）时与陈社栋（左起）、符德应、傅志宽、俞雨龄合影。

林万金（左三）赠送纪念品给Kusnadi（左四）时与陈社栋（左起）、俞雨龄、傅志宽合影。

林万金（左三）赠送纪念品给Kusnadi（左四）时与陈社栋（左起）、俞雨龄、傅志宽合影。

 

（雅加达讯）内政部政治和政府事务署署长Soedarso128日（周五）上午9时在雅加达Harris Vertu酒店5楼会议厅为印华百家姓协会第6届全国协商大会主持开幕，并由政治、法律和治安部代表Kusnadi，印华百家姓协会总主席林万金，大会主席符德应，名誉主席团、辅导团、顾问团以及来自全国26个省分会代表近千人见证。

大会主席符德应首先对Soedarso署长及Kusnadi拨冗出席本次大会表示欢迎，并简要汇报今天和明天（129日）的大会议程，希望通过本次大会能够进一步加强印华百家姓协会和各地区分会之间的友谊，大家促进交流，团结一致，为祖国印尼的繁荣昌盛作出更大的贡献。

林万金总主席表示，我们之所以使用“我们印度尼西亚公民、我们秉承班查西拉五项原则的真理、我们共同建设印度尼西亚”为本次大会主题，无非是希望印尼华族能够提升对祖国的爱心，与其他友族和睦相处，支持政府的各项计划，参与政府的国家建设，为国家和社会的安定繁荣作出更大的努力，最后祝本次大会顺利举行和圆满成功。

内政部政治和政府事务署署长Soedarso说，能够受邀出席印华百家姓协会第6届全国协商大会的开幕礼感到非常高兴。印华百家姓协会是一个组织结构完整，使命和愿景明确的民间组织，成立以来支持政府推出的各项政策、经济等领域，我们希望在未来印华百家姓协会全国会员们能够继续支持政府，推动社会的安定发展。

(廖子建报道/摄影)

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200301

Posted by on Dec 8 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added