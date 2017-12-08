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Soedarso署长为印华百家姓协会第6届全国协商大会主持开幕

（雅加达讯）内政部政治和政府事务署署长Soedarso，12月8日（周五）上午9时在雅加达Harris Vertu酒店5楼会议厅为印华百家姓协会第6届全国协商大会主持开幕，并由政治、法律和治安部代表Kusnadi，印华百家姓协会总主席林万金，大会主席符德应，名誉主席团、辅导团、顾问团以及来自全国26个省分会代表近千人见证。

大会主席符德应首先对Soedarso署长及Kusnadi拨冗出席本次大会表示欢迎，并简要汇报今天和明天（12月9日）的大会议程，希望通过本次大会能够进一步加强印华百家姓协会和各地区分会之间的友谊，大家促进交流，团结一致，为祖国印尼的繁荣昌盛作出更大的贡献。

林万金总主席表示，我们之所以使用“我们印度尼西亚公民、我们秉承班查西拉五项原则的真理、我们共同建设印度尼西亚”为本次大会主题，无非是希望印尼华族能够提升对祖国的爱心，与其他友族和睦相处，支持政府的各项计划，参与政府的国家建设，为国家和社会的安定繁荣作出更大的努力，最后祝本次大会顺利举行和圆满成功。

内政部政治和政府事务署署长Soedarso说，能够受邀出席印华百家姓协会第6届全国协商大会的开幕礼感到非常高兴。印华百家姓协会是一个组织结构完整，使命和愿景明确的民间组织，成立以来支持政府推出的各项政策、经济等领域，我们希望在未来印华百家姓协会全国会员们能够继续支持政府，推动社会的安定发展。

(廖子建报道/摄影)