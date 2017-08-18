Friday, August 18th, 2017 | Posted by

PKPI雅京西区分会举行国庆升起典礼

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廖子扬（左五）与升旗人员向国旗敬礼。

 

【雅加达讯】印尼公正和团结党（Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia）雅加达西区分会为庆祝我国72周年国庆，8月17日上午7时，在雅加达西区Kalideres镇Tegal Alur乡RW001/RT005,Jl.Kayu Besar 的Miami广场举行国庆升起典礼.

雅加达西区分会主席廖子扬（Rachmat Sudjana）成为这次升起典礼仪式主持人，参加升旗典礼的还有该政党地方党员、当地居民、Betawi武术协会、青年会、Ansor、Banser等嘉宾，在这个普天同庆的日子，大家团结一致，手牵手、心连心，为祖国印尼的繁荣富强做出更大的贡献。

廖子扬主席在致词时强调，“我国是一个多元种族、宗教和文化的国家，但大家能够和谐共处、团结一致、互相尊重。印尼公正和团结党在总主席A.M.Hendro Priyono的英明领导下，一定会支持政府的各项政策，维护社会安定繁荣，对建国五项原则和国家的领土完整贡献力量。”升起典礼后，廖子扬主席切庆典东朋饭并给出席的嘉宾。

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