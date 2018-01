Posted by admin

PAMJI献爱心办慈善筹款演唱会

向锡江慈济基金会捐赠2亿盾善款

【本报周孙毅报道】 为传递社会公益美德,支持家乡慈善事业发展。锡江旅椰乡亲联谊会(Perkumpulan Anging Mammiri Jakarta Indonesia简称:PAMJI)于1月26日晚,在雅加达金莎国际大酒楼,为该会男中音歌手黄健祥(Stephen Widjaja)举办一场慈善筹款演唱会,吸引近700人前来捧场。

是晚,黄健祥在Trinity Youth交响乐团的伴奏下,为观众朋友带来了多首印英文怀旧经典歌曲,如:《Il Mondo》、《Can抰 Take My Eyes Off You》、《Dia》、《Jangan Menyerah》、《Love Is In The Air》等,他那充满男人魅力的歌声,博得大家热烈掌声并与深受好评。

该慈善晚会同时邀请了资深声乐老师赵小桦演唱《感恩》、金华老师等演唱《是否真的爱我》,另主办方还安排一场由我国时装设计师Levico设计的NTT织布时装秀。

演唱会上,PAMJI领导杜华水主席,辅导主席戴立明,副主席苏义敦亲自将晚会所募得善款共2亿盾,移交给锡江慈济基金会负责人蓝新莹师姐。

杜华水在受访时,对各界热心人士的大力支持和赞助,使这次慈善晚会得以顺利进行表示感谢。他说,本次活动旨在为慈善公益事业献一份爱心和力量,义演所得除去费用将全部捐出作医疗救助金,并通过锡江慈济基金会拨发给生病无钱医治的贫苦百姓。

蓝新莹师姐致辞,对PAMJI将这次晚会所得全额捐助给锡江慈济联络处,以充作慈善基金,推动公益活动,致以万分谢意。希望PAMJI全体乡亲团结一致,会务蒸蒸日上。

印尼慈济基金会执行长刘素美,印尼晋江同乡会会长兼大爱电视台台长陈乃士,PAMJI副主席黄美丽、邱玫陵、彭良生和夫人黄丽花、杨国和、赖荣星等理事及嘉宾出席参与。

这次活动值得一提的是,Levico时装设计师为支持我国慈善公益事业,特将三件珍贵的NTT织布作品捐出供拍卖,由杜华水、戴立明、丘昌仁3人拍得,这三件作品最终成交总额达5千多万盾。

演唱会直到晚上10时许,在一首爵士歌曲《New York-New York》的歌声中圆满结束。

