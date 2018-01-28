Sunday, January 28th, 2018 | Posted by

PAMJI献爱心办慈善筹款演唱会
向锡江慈济基金会捐赠2亿盾善款

右起：Merry Azali、杜华水、戴立明、苏义敦、黄健祥将两亿盾善款移交给锡江慈济基金会负责人蓝新莹（左四）等师姐。 （周孙毅摄影）

右起：Merry Azali、杜华水、戴立明、苏义敦、黄健祥将两亿盾善款移交给锡江慈济基金会负责人蓝新莹（左四）等师姐。 （周孙毅摄影）

 

彭良生（左一）和杜华水（左二)、邱玫陵（左六)、黄美丽（右三)、苏义敦伉俪（右一、二）向Levico（左三起）、赵小桦、黄健祥、金华老师、Merry Azali献花。

彭良生（左一）和杜华水（左二)、邱玫陵（左六)、黄美丽（右三)、苏义敦伉俪（右一、二）向Levico（左三起）、赵小桦、黄健祥、金华老师、Merry Azali献花。

 

黄健祥歌手在Trinity Youth交响乐团的伴奏下演唱。

黄健祥歌手在Trinity Youth交响乐团的伴奏下演唱。

 

锡江慈济基金会负责人蓝新莹（左二）赠送纪念品给PAMJI主席杜华水。

锡江慈济基金会负责人蓝新莹（左二）赠送纪念品给PAMJI主席杜华水。

 

前左起：彭良生、杨秀珍、杜华水伉俪、陈乃士、张仲年、戴中立。后右起：戴中立夫人、蔡福娘、欧阳连财、翁联泰、王娇红、洪樱方、许宗评伉俪等合影。

前左起：彭良生、杨秀珍、杜华水伉俪、陈乃士、张仲年、戴中立。后右起：戴中立夫人、蔡福娘、欧阳连财、翁联泰、王娇红、洪樱方、许宗评伉俪等合影。

 

PAMJI慈善晚会筹委会全体理事合影。

PAMJI慈善晚会筹委会全体理事合影。

 

黄健祥演唱。

黄健祥演唱。

 

赵小桦老师演唱。

赵小桦老师演唱。

 

金华老师（左六）等在学员们伴舞下演唱后合影。

金华老师（左六）等在学员们伴舞下演唱后合影。

 

【本报周孙毅报道】 为传递社会公益美德，支持家乡慈善事业发展。锡江旅椰乡亲联谊会（Perkumpulan Anging Mammiri Jakarta Indonesia简称：PAMJI）于126日晚，在雅加达金莎国际大酒楼，为该会男中音歌手黄健祥（Stephen Widjaja）举办一场慈善筹款演唱会，吸引近700人前来捧场。

是晚，黄健祥在Trinity Youth交响乐团的伴奏下，为观众朋友带来了多首印英文怀旧经典歌曲，如：《Il Mondo》、《CanTake My Eyes Off You》、《Dia》、《Jangan Menyerah》、《Love Is In The Air》等，他那充满男人魅力的歌声，博得大家热烈掌声并与深受好评。

该慈善晚会同时邀请了资深声乐老师赵小桦演唱《感恩》、金华老师等演唱《是否真的爱我》，另主办方还安排一场由我国时装设计师Levico设计的NTT织布时装秀。

演唱会上，PAMJI领导杜华水主席，辅导主席戴立明，副主席苏义敦亲自将晚会所募得善款共2亿盾，移交给锡江慈济基金会负责人蓝新莹师姐。

杜华水在受访时，对各界热心人士的大力支持和赞助，使这次慈善晚会得以顺利进行表示感谢。他说，本次活动旨在为慈善公益事业献一份爱心和力量，义演所得除去费用将全部捐出作医疗救助金，并通过锡江慈济基金会拨发给生病无钱医治的贫苦百姓。

蓝新莹师姐致辞，对PAMJI将这次晚会所得全额捐助给锡江慈济联络处，以充作慈善基金，推动公益活动，致以万分谢意。希望PAMJI全体乡亲团结一致，会务蒸蒸日上。

印尼慈济基金会执行长刘素美，印尼晋江同乡会会长兼大爱电视台台长陈乃士，PAMJI副主席黄美丽、邱玫陵、彭良生和夫人黄丽花、杨国和、赖荣星等理事及嘉宾出席参与。

这次活动值得一提的是，Levico时装设计师为支持我国慈善公益事业，特将三件珍贵的NTT织布作品捐出供拍卖，由杜华水、戴立明、丘昌仁3人拍得，这三件作品最终成交总额达5千多万盾。

演唱会直到晚上10时许，在一首爵士歌曲《New York-New York》的歌声中圆满结束。

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