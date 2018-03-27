Tuesday, March 27th, 2018 | Posted by

Intiland集团属下57 Promenade高级公寓
将开始动工兴建 预计于2022年宣告竣工

Intiland房地产集团诸领导在新闻发布会上一景。左起为：Archied Noto Pradono、Trijas Hwe、Andrew Kang。

Intiland房地产集团诸领导在新闻发布会上一景。左起为：Archied Noto Pradono、Trijas Hwe、Andrew Kang。

 

左起：Trijas Hwe和Andrew Kang介绍57 Promenade高级公寓情况。

左起：Trijas Hwe和Andrew Kang介绍57 Promenade高级公寓情况。

 

【本报周孙毅报道】327日，Intiland房地产集团资金管理与投资部经理Archied Noto Pradono，以及该房地产副经理Andrew Kang57 Promenade高级公寓领导Trijas Hwe等，在雅加达就该集团即将在雅加达商务区中心地带Thamrin-Sudirman开发兴建的Fifty Seven Promenade新高级公寓及商务办公楼工程召开新闻发布会。

Archied Noto Pradono表示，位于Thamrin区的57 Promenade是一个超级块区，整个工程占地面积3.2公顷，具有混合开发的概念，将分两个阶段进行开发。第一阶段即将开始动工兴建，预计于2022年宣告竣工。

他说，第一期占地面积1.3公顷，将兴建两座高级公寓楼，即City57兴建24层楼，共计260套公寓，以及Sky57兴建49层楼高，包含5层地下室，共有236套公寓。另第二期占地面积1.9公顷，包括办公楼项目、精品办公室、服务式公寓等。

由于57Promenade位于雅加达市中心的位置，而方便客人前往Bunderan HI地区和印尼酒店、印尼民族纪念碑MonasGambir火车站、Tanah Abang批发市场、Sudirman-Thamrin商务区，以及Grand IndonesiaPlaza IndonesiaThamrin City等购物商场。详情请与57 Promenade高级公寓营业中心接洽。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210387

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