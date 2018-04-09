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CSIS与中国发展研究基金会和中国对外承包工程商会联办

一带一路框架下的中印基础设施合作交流会

【本报邝耀章报导】印尼战略与国际问题研究中心(CSIS)、中国发展研究基金会及中国对外承包工程商会昨日在雅加达香格里拉大酒店联合举办一场:“一带一路框架下的中国与印尼基础设施合作交流会”。

首先由印尼工商会馆中国委员会监护委员洪培才、中国发展研究基金会副秘书长肖庆文，及中国对外承包工程商会长房秋晨分别致词。

交流主题有：一带一路国际基础设施合作的机遇与展望；印尼合作伙伴对一带一路倡议的认识与观点；两国间基础设施合作面临的挑战；如何增进基础设施领域中的相互理解等。

中国对外承包工程商会长房秋晨说，中国对外承包工程商会目前有1500多家会员，涵盖了几乎所有中国在国际基础设施开展投资与建设的中国国际承包商，目前在全球190多个国家和地区开展业务。每年平均60多家会员企业名列美国《工程新闻记绿(ENR)》全球最大250家国际承包商榜单，数家骨干企业进入世界500强。自1988年成立以来，承包商会一直致力于促进中国承包商与国际业界开展广泛的互利合作，服务国际基础设施合作的可持续发展。

在一带一路倡议指引下，主要呈现以上特点：一是业务规模不断扩大，竞争力显著提升。二是一带一路沿线国家业务实现快速增长。三是业务领域多元，已覆盖基础设施建设的各个领域。四是业务模式不断转型升级。五是可持续发展理念日益增强，树立了负责任承包商形象。

一带一路国际基础设施合作机遇与展望

基础设施建设是国民经济发展的支柱和基础，不仅有利于改善民生，提高民众的生活质量和便利，也是拉动世界经济复苏和增长的有效手段。在一带一路倡议所秉持的互利合作，包容开放，共商共建的大原则下，国际基建合作包含著诸多战略机遇。

一、 一带一路正从中国倡议变成全球共识，为国际基建发展带来政策红利。二、一带一路沿线市场需求旺盛，部分国家或地区发展潜力强劲。三、交通、能源（电力）、环保等领域将吸引更多投资和关注，成为国际基建市场的重点领域。四、业务转型升级、投资营一体化和跨界合作将成为国际工程业务新常态。

2018年是中国政府提出一带一路倡议的第五个年头，一带一路倡议得到了世界上越来越多的国家、国际组织的认同和积极响应，正从中国倡议转变为全球共识。今年也是中国与东盟建立战略合作伙伴关系１5周年，15年间，中国和东盟形成了全方位、多层次、宽领域的合作格局，实现了“10＋1＞11”的多赢局面，取得了举世瞩目的成就。