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Bank Bumi Arta召开2016年度股东大会

总资产增至7.1兆盾同比增长8.43%

该银行董事长洪明辉（Ir.Rachmat MS,MBA）、副董事长王民义(Daniel Budidharma)、独立董事M.Sjariffudin，总经理Wikan Aryono S，贷款经理洪明祥(Hendrik Atmaja)、纪律经理Hendra Jonathan等出席了会议。

Wikan Aryono总经理在会上表示，截止2016年底，环球银行之总资产已增至7兆1211亿7300万盾，比2015年同期的6兆5672亿6700万盾，提高8.43%或5539亿600万盾。

此外，该银行所发放的各类型贷款比2015年的4兆3144亿9000万盾，提高4.33%或1866亿4700万盾，变成4兆5011亿3700万盾。

另外，直至2016年底，环球银行的净利润已达787亿6000万盾，比2015年底的净利润达569亿5100万盾，增长38.29%或218亿900万盾。

本次股东大会，同时决定从787亿5973万7169盾的净利拨出197亿5050万盾现金红利分发给股东们。