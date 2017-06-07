Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

Bank Bumi Arta召开2016年度股东大会
总资产增至7.1兆盾同比增长8.43%

web1387a

左起：M.Sjariffudin、Daniel Budidharma、洪明辉、Wikan Aryono、洪明祥、Hendra Jonathan在2016年股东大会上一景。

 

该银行董事长洪明辉（Ir.Rachmat MS,MBA）、副董事长王民义(Daniel Budidharma)、独立董事M.Sjariffudin，总经理Wikan Aryono S，贷款经理洪明祥(Hendrik Atmaja)、纪律经理Hendra Jonathan等出席了会议。

Wikan Aryono总经理在会上表示，截止2016年底，环球银行之总资产已增至7兆1211亿7300万盾，比2015年同期的6兆5672亿6700万盾，提高8.43%或5539亿600万盾。

此外，该银行所发放的各类型贷款比2015年的4兆3144亿9000万盾，提高4.33%或1866亿4700万盾，变成4兆5011亿3700万盾。

另外，直至2016年底，环球银行的净利润已达787亿6000万盾，比2015年底的净利润达569亿5100万盾，增长38.29%或218亿900万盾。

本次股东大会，同时决定从787亿5973万7169盾的净利拨出197亿5050万盾现金红利分发给股东们。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184783

Posted by on Jun 7 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added