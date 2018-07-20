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2018年7月16日非凡时刻

棉兰市长宣告棉中中小学正式开学

学生及家长和国内外千余嘉宾亲临现场见证

散居海内外广大棉中校友和老师，期待了半个世纪棉中复校的愿望终于实现了。2018年7月16日上午11时，正当阳光普照大地时刻，棉兰市长朱米尔·艾汀，在刚于7月15日落成的棉中中小学5楼，杨甘枝 孙梅英大礼堂宣告：棉中中小学今天开学了！市长的宣告，引来全场经久息的热烈掌声。

大礼堂上来自苏北棉兰、耶加达、泗水、坤甸、香港、中国及世界各地的嘉宾，共同见证了历史性的一刻，这是激动人心的非凡时刻。

报读棉中中小学的各年级学生近六百名，他们在家长的陪同下，前来参加开学典礼而分享了这个欢乐幸福的时刻。

棉中联谊会主席苏用发上台致词，面对礼堂上数百名学生，近千名家长和嘉宾，激动地阐述棉中中小学建校办学的宗旨和目标，决心以低收费，高质量的教学原则回馈社会，报效国家。并遵照国家政府规定的法律法规，以优秀的师资队伍，良好的教学设备，招收幼儿班、小学及初中学生，不分肤色和宗教，一律欢迎报读棉中中小学。我们愿意以非营利的办学原则，支持国家的教育事业，始终自律自问：我能为国家做些什么？不问国家给我些什么？今天我们建校以MEDAN MULIA为名，目的就是为棉兰的进步繁荣而努力培养人才。

棉兰市长朱米尔·艾汀致词指出，印尼位居世界第四人口大国，必须承认教育尚属落后于世界水平，我们应该共同面对事实，共同努力提升国民教育质量，以便应对全球化竞争的挑战。

市长畅谈教育之道，例举芬兰国家的教育制度，首重教育质量，不是计较时间的长短，着重塑造学生的个性和品格，自由开放型的教育方法，完全不受课程规范的约束。市长也提到印尼是个多元民族的国家，爪哇人、曼代粦人、马达人和华人一样都有自己的母语，华人讲华语和曼代粦人讲曼代粦语是一样的，都不是外语。

市长强调，世界形势竞争激烈，国人多学一种语言就增加了一份竞争力。

朱米尔·艾汀市长坦言非常理解棉中校友怀念母校的情感，回忆当年在校情景，令人感到幸福和温馨。市长说：我是卫理学校的校友，我有很多华人同学，学会华语自然会得到华族兄弟的亲爱。我听说苏用发先生和他的棉中校友们集资建成棉中中小学，为棉兰市增加了一个良好的教育场所，基于政府的立场，理应对苏用发先生和他的棉中校友所作的贡献表示赞赏和感谢。

致词毕，朱米尔·艾汀市长随即在落成纪念碑上签字。

陪同朱米尔·艾汀市长出席开学典礼的尚有棉兰市教育局局长哈山哈斯里，颂雅镇镇长及该镇军警首长，所在地村长及社会长老多人。

出席棉中中小学开学典礼的尚有来自香港棉中校友会及旅耶棉中校友会的百人团队，香港印尼苏北华侨华人历史会社，印尼三语学校协会及印尼华教联合总会代表团以及苏北棉中校友会及各地校友和柬请嘉宾近千人出席开学典礼。

苏用发速度创造棉中奇迹

棉中中小学建校工程浩大，此次能够按照原定计划，准时竣工，依时启用，顺利开学，离不开苏用发英明果断，勇于担当的办事精神，他于买下地段确定校址之后，敦请棉兰市长于2017年4月5日莅临指导落实建校地点，2017年8月29日委托专业打椿工程公司，开始打椿工作，随即委任廖亚汉校友组织土木工程施工团队，于2017年9月22日动工开挖地基，限定务必于2018年7月15日竣工，7月16日开学。廖亚汉校友在苏用发亲自指导和督促下，带领施工团队投入紧张工作，有些日子甚至必须日夜开工，加班加点，争分夺秒，终于不负所望，在短短的200多天内，凭着苏用发速度，创造了棉中奇迹，为此，棉中联谊会特别给廖亚汉校友的施工团队颁发了感谢状，以资表扬。

友好邻居感人故事

7月16日上午，棉中中小学举行隆重的开学典礼，棉兰市长示知工委会将亲自莅临现场主持开学仪式，突有校友提醒，工委会理应准备有沙发椅作为市长及首长们的座位，棉中建校落成伊始，未准备沙发，工委一时忙了手脚，辛有在旁四位友族邻居见状自告奋勇，愿意借出他们家中的沙发，解决了工委的燃眉之意。这个小故事显示了棉中推行睦邻友好工作产生了效应。凭着棉中精神，棉中联谊会带领棉中中小学，始终不变贯彻睦邻友好工作，团结校址周围邻居，互相尊重，和睦相处，为千百学者打造舒适温馨的学习环境。（巫敏报道）