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“2017金鸡报晓迎春书画展”Alam Sutera商场正式开幕

【本报周孙毅报道】由印华百家姓协会与印尼书法家协会和Alam Sutera Mall联合举办,印尼龙文化协会、思源美术馆协办为期三个星期（1月22日至2月12日）的【2017金鸡报晓迎春书画展】，昨日在该商场正式开幕。

中国驻印尼大使馆文化处周斌参赞，我国Argo Manunggal集团总裁郑年锦，印尼书法家协会辅导主席胡素丹与夫婿游继志，李秀贤总主席，Alam Sutera Mall总经理张志昌，印华百家姓协会副总主席江安澜，思源美术馆馆长阮渊椿伉俪、印尼龙文化协会主席陈立辉，华社贤达杨秀珍和书画界前辈等出席开幕式。

筹委会主席李常足致辞，感谢周斌参赞与各位嘉宾拨冗出席。李秀贤在致辞中，代表印尼书法家协会对本次书画展表示祝贺。她说，今年是丁酉年十二生肖的鸡年，鸡是五德之禽，所谓五德第一是它有头上有冠，称为文德；第二它足后有距能头，是武德；第三敌前敢拼称为勇德；第四有食物时呼同类前来是仁德；第五是守时不失信是信德。民间把鸡视为吉祥物，说可以辟邪，它吃掉各种害虫为人民除害。鸡是象征着勤劳，守时，勇敢，公鸡报晓也意味天快亮，象征黑暗到光明的解放。唤醒人们“天亮了”应该起床工作，有一个新开始，新的生机。希望今年金鸡报喜，金鸡报晓都带来给大家新的盼望。

Alam Sutera Mall总经理张志昌、华社贤达杨秀珍女士、江安澜，以及周斌参赞分别应邀致辞，对本次活动顺利展出表示热烈祝贺。

是日，该书画展由上述嘉宾们共同主持剪裁后，主办方也特邀请了郑年锦先生登台主持龙点睛，以及胡素丹女士现场挥毫泼墨，为开幕式增添了一道引人入胜的奇光异彩。

此次活动展出了近百幅我国书画家们的精心创作。其展览时间为上午10时至晚上10时。欢迎广大书画爱好者踊跃前来观展。

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