Posted by admin

2017年第二届中国国际通机设备展和机械

与电子产品贸易展在雅京JIExpo举行

【本报讯】由中华人民共和国商务部主办，中华人民共和国商务部外贸发展事务局承办和中国机产品进出口商会联合承办的2017年第二届中国国际通机设备展，周四（5月18日）在雅加达玛腰兰国际展览中心(JIExpo Kemayoran)隆重举行展示会开幕仪式。

本届展览会获得我国工业部、能源与矿物资源部（ESDM）、印尼机械电子商业协会（APTEK）、印尼电灯业协会（APERLINDO）、印尼工商会馆（KADIN）、印尼中华总商会（PERPIT）建筑物业主和经营管理公司协会（BOMA）和其他商业协会的支持。

来自中国各省会逾200家企业，占据约4000平方米的大部分展位，展示出各式各样的工业精品，其中有来自沈阳、浙江、江苏、福建、山东、辽宁、四川等商务代表。

2017年第二届中国国际通机设备展览范围涉及火电站设备（燃煤发电，燃天然气发电），泵（锅炉给水泵；循环水泵；凝结水泵；脱硫泵等产品），风机（送风机；引风机；一次风机；二次风机；增压风机；脱硫风机等）。此外，油气集轮设备，天然气长轮管线（压缩机；阀门）原油，成品油输送；输油泵；阀门天然气液化及再汽化（压缩机；低温泵）阀门（汽化泵、阀门）。石油化工设备，其中有炼油（循环氢压缩机，新氢压缩机等各种工艺压缩机；进料泵、塔底泵等各种流程泵；阀门；液力透平）。乙烯（裂解气压缩机，新氢压缩机，循环氢压缩机，聚乙烯压缩机等各种压缩机；进料泵，加氢泵等各种流程泵；阀门）。化肥（合成气压缩机，二氧化碳压缩机等各种工艺压缩机；甲胺泵，液氨泵等各种流程泵）。冶金设备，其中有风机（高炉鼓风机，煤气风机等），各种阀门尾气回收设备（TRT）。城市设备，其中涉及到高楼供水装备（泵，阀门）城市污水处理（污水泵、曝气风机、阀门）。

2017年第二届中国机械与电子产品贸易展，涉及产品包括电力设备 （柴油发电机组及配件、动力发电机组、柴油水泵机组、智能电设备及配件）。建筑机械、矿山机械，其中有混泥土搅拌站、稳定土搅拌设备、沥青拌和设备、矿山机械、矿石设备、砌块成型机。工业零部件，包括滚链，输送链，叶链，空心销轴链，柴油机和配件，发电机和工程流程。工业生产用设备，HDPE焊接机、数控雕刻机、点钞机、工业激光设备、激光印章机、高速激光雕刻机，激光切割机、激光裁床、阀门、铸件、小型农业机械制造、五金水暖管件、标准件、石材。家用电器及消费类电子产品，烤箱、香薰机、USB迷你风扇、饮水机、搅拌机、点钞机、自动杀虫灯、电子超声波驱虫器、电动灭鼠器、其他病虫害防治产品和音频视频电缆。

2017年第二届中国国际通机设备展和机械与电子产品贸易展日期是5月18开始至20日结束，展示会开放时间是上午10.00 开始至下午18.00结束。欢迎各界人士莅临参观 ！

周四（18日），出席2017年第二届中国国际通机设备展和机械与电子产品贸易展的嘉宾，其中是我国能源与矿物资源部主任 Susyanto、中国驻印尼使馆经商处王立平公参、中国机电产品出口商会（CCCME）副主席王贵清等嘉宾。