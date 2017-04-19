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2017年泰南国际高桩南狮/传统南狮锦标赛圆满落幕

【本报讯】4月17日，由泰南陶公府旅游体育局、泰南护国宫龙狮团在宋艾歌乐（Sungai Kolok）圣母庙广场联合举办的“2017年国际高桩南狮/传统南狮锦标赛”已圆满落幕。

来自中国，印尼，马来西亚，文莱，新加坡和泰国等，共有20团龙狮队参加本届大赛。印尼全国龙狮总会秘书长黄丽佳率领了3队龙狮团，包括：雅京省，万登省和邦加勿里洞省舞狮队参加这场赛事。

本届“2017 泰南国际高桩龙狮赛比赛”结果是:冠军柔佛麻坡关圣宫龙狮团获奖杯、奖牌和奖金 100.000 泰铢；亚军彭亨关丹建造行龙狮团获奖杯、奖牌和奖金 70.000 泰铢；季军沙巴山打根群鹰体育会获奖杯、奖牌和奖金 50.000 泰铢；优秀奖（一）印尼全国龙狮总会 A队 获奖牌和奖金 10.000 泰铢；（2）中国佛山南粤果蔬体育馆 获奖牌和奖金 10.000 泰铢; (3)中国汀根关圣宫龙狮团 获奖牌和奖金 10.000 泰铢;(4)中国番禺善世堂龙狮团 获奖牌和奖金 10.000 泰铢;(5)吉隆坡甲洞国兴龙狮体育会 获奖牌和奖金 10.000 泰铢。

据悉，每年妈祖旦前夕，泰南护国宫龙狮团和泰南陶公府旅游体育局联合举办国际高桩南狮/传统南狮锦标赛，在宋艾歌乐（Sungai Kolok）圣母庙广场开赛，迎来外国旅客前来观看。