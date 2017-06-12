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2017年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛圆满落幕

杨惠芬、张尤嫣和黄柔恩将代表印尼赴北京参加全球总决赛

【本报周孙毅报道】6月11日，由雅加达华文教育协调机构承办，永安药业集团、菲乐合唱团、梅州合唱团、巴中校友会合唱团A团协办，并得到华社有心人士支持赞助的2017年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛，在慈育大学（UBM）成功举行。

来自全国14个省市遴选出的51名选手参加了本届比赛，其中成人组25名，青少年组26名。经过紧张而精彩的比赛，两组各有8位选手闯进八强，经过复赛，杨惠芬（雅加达）、纪芬芬（棉兰）、曾丽嘉（雅加达）分别获成人组前三名，另张尤嫣（西加）、黄柔恩（棉兰）、李美琴（棉兰）则分别获青少年组前三名。根据大赛赛制，成人组一等奖杨惠芬，以及青少年组一等奖张尤嫣和二等奖黄柔恩将代表印尼赛区赴中国北京参加全球总决赛。

大赛筹委会主席叶丽珍做工作报告。她说，以“相聚水立方，唱响中华情，共圆冬奥梦”为主题的水立方歌唱大赛，是由中国国务院侨务办公室、北京市人民政府、中华全国青年联合会联合主办，今年是雅加达华文教育协调机构承办的第七届水立方比赛。

雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰致辞，回顾了该机构承办“水立方杯”7年以来的历程。他说，水立方杯海外华人中文歌曲大赛真的是一个非常好的平台和机会。希望今后能有越来越多的青少年站上“水立方杯”舞台上，学好华语，为建设繁荣富强的印尼做出贡献，为增进印中国两国的友好往来作出努力！

华社精英俞雨龄致辞，祝贺所有参赛选手取得亮丽成绩。同时对雅加达华文教育协调机构多年的工作成绩表示赞赏。他说，雅加达华文教育协调机构配合教学工作，推动中文歌大赛，激发了学生们的学习热情，这几年来印尼选手也在历届水立方大赛中取得不俗的成绩，有的获得全球大赛的金、银、铜奖，展现了印尼华族青年的风采，也促进了印中文化交流和友谊。期待今年印尼选手能再接再厉，在全球总决赛中再创佳绩。

中国驻印尼大使馆祝笛参赞兼总领事致辞，对本届大赛的圆满落幕表示热烈祝贺！他说，“水立方杯”是鼓励海外华人通过唱中文歌学习中文、了解中华文化，有着特别的重要意义。相信通过这种方式，能给广大印尼华裔青少年插上音乐的翅膀，跨过山海阻隔，架起友谊之桥，进一步推动中印尼文化交流互鉴。